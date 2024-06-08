川普定罪 無人高於法律之上

美國前總統川普 的封口費刑事案長達六個星期、聽取22名證人證詞，川普被控在2016大選前偽造文件、掩飾他的前律師支付脫星封口費。12名陪審團員經過兩天商議後達成裁決，川普被控的34項罪名全部有罪。

在審訊中，被告川普目空一切胡亂發言，多次被法官警告閉嘴以及罰款，最後通牒為，如果再犯則將入獄。川普被定罪後仍然口無遮攔，在媒體上攻擊法官以及認為自己是受到政治迫害，完全不尊重美國司法制度，自以為高於法律之上。

客觀上檢視這個案件的審判過程：陪審團的12位團員經過精挑細選，確定他們沒有偏見、成見、也無黨派分別及個人好惡，可說是盡力去確認陪審員的客觀性。在證據上則是人證和物證俱足，無懈可擊，被告律師在無計可施下攻擊證人也未能得逞，無法替川普脫罪。

這個「封口案」審判已經告一段落，7月11日法官將對已經定罪的川普判刑。當然，如果被告對於判決不服，仍然有一個上訴的機會。

任何人犯罪都應對自己的行為負責，接受法律制裁。前總統川普也不例外，沒有豁免權。在審訊的六個星期內，川普製造的新聞不斷，捧川的媒體及政客也替他辯護。

但是值得慶幸的是，陪審團檢視所有證據之後，在深思熟慮下將被告川普定罪，可以證實，即使在黨派極度對峙分化的情形下，此案的審判人員不懼威脅恐嚇，能夠維持「無人高於法律之上」的司法獨立作業；無政治因素及大選考量、亦無黨派分別，而能順利達成執法任務，給川普一個客觀的公正判決。