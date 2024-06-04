台灣核三不延役 如何備援AI爆發？

經濟部長郭智輝上周與媒體茶敘，提到未來數年電都夠用，但二○二七年後若人工智慧 （ＡＩ）發展出現爆發性成長，在用電需求陡升的情況下，會以擴大再生能源發展因應，同時將核三作為備援。

經長的不缺電說法源於台電。資料顯示，二○二四年至二○二五年新增機組裝置容量為八三三點三萬瓩，除役機組裝置容量為五九七點二萬瓩，由於新增容量高出除役容量甚多，因此沒有電不夠用的問題。從系統容量來看，新增確實高於除役。

但郭部長可能不知道，今、明兩年電力系統裝置容量充裕，不代表就可提供充裕電力。規畫中的新增機組全數為燃氣機組，而現有天然氣 接收站（一接與二接）已無法再擴充營運量能，新設天然氣接收站（三、四、五接）工程歷經延宕，皆未加入營運，屆時必將陷入無氣可發電的窘境。台電的短期解方僅有燃煤機組延役，一是麥寮一號機延役至明年底，二是興達三、四號機今年底停轉不除役，改為備用機組。供電若真無虞，就不必做此安排。

郭還說ＡＩ產業快速發展衍生的大量用電需求，會以擴充再生能源因應，其中的關鍵考量自然是無碳電力，但這句話從一位科技人口中說出，實在令人錯愕。首先，ＡＩ產業不是未來唯一的用電巨獸，半導體產業（例如台積電 、日月光）的擴廠與擴產、電動運輸載具數量的持續增加，都將導致全台用電量大幅成長，這是眼前正在發生的現實，不必等到二○二七年。其次，我國再生能源的光電與風電兩大主力，都是無法接受調度的不可控電力，但ＡＩ與半導體產業，用電卻都有穩定不中斷的嚴格要求。未來真要擴大再生能源發展，選項僅剩可作為基載的慣常水力與地熱，偏偏慣常水力發展已飽和、地熱開發龜速且近乎停滯，前述產業新增的穩定無碳電力需求，在核電退場後，幾可確定無法獲得滿足。

不過，郭也預留了一條退路並補充說道，在新增用電量超出再生能源供電量的情境下，會以核三當作備援。其言下之意是對再生能源並無百分之百的信心度，因而不打算讓核三在執照到期後立即除役，保留日後重啟的可能性。必須特別提醒經長，要讓執照到期但作為備用的核電機組重啟，必須先提出執照更新的申請，接著進行必要的安檢與測試，並取得管制機關的延役許可。之後，機組方能保持停機待命並等待重啟運轉，一旦機組進入除役流程，便很難於短時間內重啟，當然也就不可能成為經長口中的備援。

夏季用電高峰將至，主計總處發布今年的經濟成長率預估值為三點九四％，景氣回溫勢必帶動用電成長，台電因而評估今夏的尖峰用電量將創歷史新高。令人憂心的是，經長擔心的全台用電量飆升，或許今年便會出現，與其期待再生能源神速擴張，不如立即務實推動核電延役。先解燃眉之急，再來重新思考非核的可行性，才能讓企業與民眾安心。

（本文取自06月04日聯合報民意論壇，作者為清華大學工程與系統科學系特聘教授）