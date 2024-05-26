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以巴戰爭掀反猶浪潮 何時了

王世雄 (加州)

2023以巴戰爭已持續了半年，說是戰爭，其實是一個殘殺上千人的恐怖攻擊，以及過度反撲清剿而造成數萬人拖累傷害(collateral damages)。

在電視上每晚看到加薩走廊殘壁廢墟和多少無辜幼童的慘死，真叫人一腦子憤慨不已。原來是舉世同情欽佩在強敵環伺的以色列，如聖經故事中打敗了歌利亞巨人的大衛男孩，一下子反成了全世界眾人喊打的過街老鼠。而以色列總理內唐亞胡面對全世界的譴責不但不退縮，還悍拒拜登總統停火的建議，就是因為有川普和共和黨的公然且無條件的支持。

內唐亞胡比他的難兄難弟川普，早一步已被貪汙起訴, 加上這回以色列遭到史上最大的恐襲是他任內失職，他深知只有擁抱猶太基本派和保守派，讓戰爭擴大延續，他就可拖延案子的審判，繼續霸佔總理之位。

美國的猶太人有好大半是 Reform(改革派）和Reconstructionists (重建派). 他們明瞭以怨止不了怨， 政治上只有兩國方案， 讓巴勒斯坦毗鄰建國，共生共榮才是永續之道。我在美國待了45年，看到多數猶太人跟我們老中的價值觀相符，勤奮顧家。而他們和不同族裔和睦相處樂善好施的行為，一直是我個人的榜樣。猶太人遷徙新大陸能奮進金融法律外交和娛樂界，成就了和其不成比例的少數的地位，自然很容易遭嫉，一遇到時代變遷就很容易成替罪羔羊，這在歐洲兩千多年歷史上多次重演。

最近在網路上看到一篇中文的反猶言論，提到二次大戰前的「河豚計畫」，說到日本人要引進猶太人在中國東北畫地建國，其實能怪就怪當年踐踏東北的日本鐵蹄，事主還得捉個人頭來頂替（最後是用溥儀成立偽滿洲國）。

這回美國校園風起雲湧，示威行動遍地開花。如果純粹是學生見不平而站出來，那就應該得到支持與維護。但一探究竟才知，是不少外界人進去鼓動天真的青年，侵樓占地大肆破壞，還動輒暴力相向，散播如二戰德國納粹反猶滅猶的言詞。

拜登總統在恐襲後第一時間就善勸以色列不要犯了美國在遭到911恐襲後的同樣錯誤：不理智的過度反應只會造成無法彌補的後果。很不幸，這回以色列被保守派際遇把持，自傷傷人，不但讓人親痛仇快， 這場人類悲劇恩怨，還不知何時才能了。

猶太 以色列 拜登

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