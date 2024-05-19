保護美汽車業乃自毁前途

「試乘中國電動車 後，美國記者謂：西方車企完蛋了」為5月12日世界日報的大標題，敘述美國資深汽車媒體人凱文威廉在參觀北京國際車展後的看法：謂中國電動車技術先進、願意迎合消費者的喜好創新、新產品層出不窮，而西方車企則是節節敗退。

凱文在中國試乘十幾輛中製新車後非常滿意，認為美國對於中國傾銷劣質產品的看法是完全錯誤。而去年9月他在底特律車展的美國車中只看到一部新型，其它都只是改裝。而且居然沒有一個新款電動車。

凱文身歷其境的見證，可以證明美國抵制中國車進口，而以防止傾銷為藉口，徵以4倍的關稅，實為保護主義。中國汽車製造業技術日新月異、一直求進步、同時以高效率控制成本。反之，保護主義只會使美國汽車業更落後。因為在保護主義下沒有競爭對手，汽車企業不會求進步，而消費者沒有選擇，買不到廉價的新款進口車，而只能退而求其次，購買美國製造、舊款以及性能未改進、仍然使用汽油的車輛。

筆者仍然記得1970年代日本 製的小車進口，日本車在性能及用油方面都比美國車優良，在市場競爭之下刺激了美國車改進。而在目前的保護主義下，美國汽車業仍有那種競爭動力嗎？還是維持眼光短淺、只看目前盈利報表為其經營目標？

再者，石油 非取之不盡用之不竭的資源，而且汽車廢氣導致空氣汙染為造成氣候變遷主要之因。世界各國的汽車製造商都已在盡力發展電動車，而為汽車製造王國的美國居然對此不能阻擋的趨勢視而不見，令人扼腕！眼光短淺只求近利，在保護主義下的美國汽車業的前途堪虞，因為在電動車發展上落後再奮起直追，需要花費更多的財力、物力及時間，實為得不償失。

筆者認為「長痛不如短痛」，美國汽車業主眼光需要放遠，把經營重點多放些在消費者的福祉，而不只是關注投資者獲利的股息上。政府則應打破保護主義圍牆，徵以適當稅率，開放優質廉價中國電動車進口。雖然此舉會增加美國汽車企業的壓力，但是唯有在壓力下求進步，才能在全球競爭日趨激烈的汽車製造領域中保有一席之地。