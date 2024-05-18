拜登總統連任之路 面臨困境

今年11月5日，是美國大選日。最重要的戱，當然是選舉總統。現任總統拜登 代表民主黨，前任總統川普 代表共和黨，已成定局，重演四年前的對抗。

川普在共和黨幾次總統初選辯論，從不參加，卻以壓倒多數贏得提名。更令人不解的是他有許多官司纏身，卻不影響他受共和黨員的支持，可見他的政治魅力。川普做事，快刀斬亂麻。選民認為只有他才能讓美國再度偉大。然而，川普自大狂傲。四年前敗選，卻認為民主黨偷了選票及選舉。他目無法紀，痛駡法官，恐嚇陪審員。川普認為移民的血液不如白種人，他是標準的種族歧視者。

反觀拜登總統的連任之路，卻危機四伏。首先他的82歲年紀（1942年生）是最大的弱點。他的記憶力也不很靈光。演講時，有時會念錯名字。

他的內政沒有一貫的政策。他對非法移民的處理，被迫和川普同調。讓許多西裔移民心寒。他的經濟政策，縱容聯儲會維持高利率，從沒見他插嘴。結果百物漲價，讓人民有（反）感，苦不堪言。政治是可以干預經濟的，他卻不了解。結果讓經濟較差的少數族裔，尤其非裔非常不滿。

拜登的外交，也受垢病。他的堅持用大把錢，無限制的支持烏克蘭 打代理人的戰爭，受到共和黨的強力杯葛。兩年前，他早就知道俄羅斯計畫攻擊烏克蘭，他卻沒有制止，錯失得到諾貝爾和平獎的機會。如今美國及北約盟國已捐助烏克蘭超過千億元，大都是人民的納稅錢，戰爭卻毫無終止的跡象。一個偉大的領袖應以全民福祉為最終目標，烏克蘭的澤倫斯基卻寧願玉石俱碎。

拜登另外一個外交敗筆是處理以巴衝突。他當初所支持的以色列總理內唐亞胡現在卻不聽話。執意完全佔領加薩走廊，造成成千上萬巴人的死傷，引起國際的關注及壓力。拜登迫不得已用美機空投食物及藥品給巴民，同時也計畫從海路補助。現在參院議長舒默放言鼓勵以色列改選好戰不聽話的總理，但同時又繼續販賣武器及彈藥給以色列，間接幫助他們繼續掃蕩加蕯，這是個很矛盾的現象。但是拜登的做法，仍舊引起巴人及普世回教徒的不滿，而會影響到11月的選舉。

所以拜登想要連任，對內必須趕快把利率下降，以改善人民生活。對外必須盡快促成俄烏停火，不要再把人民納稅錢往烏克蘭無底坑投入。對以阿戰爭，以智慧說服以色列放下屠刀，和平解決爭端。

如此，拜登連任就有希望。現在許多選民，對於這次總統大選，無法決定，最後可能投給缺點較少的人（lesser evil)，這豈是國家之福。