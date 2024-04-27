打擊零元購惡行 斬草仍須除根

﻿「洛縣 警零元購執法隊逮捕600嫌犯」為4月22日世界日報的標題。「零元購」為盜匪偷搶商場的惡行，尤其是結夥「打砸搶」，商家無法阻擋平白損失。據世報，2022 至2023 洛縣零元購案件增加80%。

屢次發生的真實景象：大批蒙面盜匪在大白天闖入商場，在眾目睽睽之下打破櫥窗、翻倒衣架、威嚇店員、搶了大包小包後奔門而出，留下一片狼藉讓商家搖頭嘆息、顧客驚嚇。「打砸搶」對生意已受網購影響走下坡的商家是雪上加霜，迫使不少店家關門停業。

「零元購」在洛縣之所以盛行，拜加州47號法案之賜：贓物950元以下不需入獄。洛縣最高檢察長賈斯康則為此重罪輕判法案的始作俑者。選民在今年年底檢察長決選時，可以不考慮選他。同時47號法案如果在足夠簽名通過後，選民也投票 把它廢除。

「斬草必須除根」能否讓賈斯康落選以及廢除47法案仍為未知數。但是目前「亡羊補牢」的方法則為嚴厲執法將匪徒繩之以法，防範及減少零元購打砸搶的惡行再度發生。洛警是否已經開始執行？有何成效？

據世界日報，洛杉磯 縣警已加強警力，在2023年9月組織專案小組對付零元購匪徒，目前已逮捕600嫌犯。為了防範打砸搶，洛警也已改變策略，透過視訊來監視進入商場的可疑人員。同時由盜匪銷贓的各類網路上逮捕到多為慣犯的歹徒，追回為數高達900萬元的贜物。

防止洛杉磯縣保持其「零元購打砸搶大本營」的惡名，洛警日以繼夜不遺餘力打擊零元購匪徒、保障商家及顧客安全、我們衷心感激，在此給洛警點讃。

除了加強警力執法之外，筆者再度強調：選民應睜開眼睛去投票給一位執法得當的檢察長，以及廢除「重罪輕判」的47號法案，避免「春風吹又生」，斬草必須除根。