從葉倫飲茶五羊城 看官場文化

一則圖文並茂的簡訊流傳海內外，葉倫 現身廣州飲茶，慈祥親切，十足鄉下老太太。

清明節下午，一架大洋彼岸的專機降落白雲機場。艙門打開，一個矮胖一頭銀發的老太婆穩步走下舷梯，她下身著黑褲，上身穿敞開的藍色外套。一個帆布包斜挎右旁，左手提電腦包，沒見待從。一落地即和來接機的中國副外長握手寒喧。她去年來過，大名遠揚的花旗國財神婆，78歲前哈佛教授葉倫。

安頓之後，葉倫一行來到百年老店陶陶居酒樓飲茶就餐。酒樓生意繁忙茶客眾多。應主人要求，酒樓在大廳中央圍上屏風。客人落座不久，屏風被要求搬走，客人喜歡與民同樂。

陶陶居創辦於清光緒6年，恭請維新變法領袖粵籍大書法家康有為潑墨書寫招牌，很快聲名鵲起，現門店已40多家，廣東人和外來遊客很喜愛在此品茗。

老外點了小青瓜，菜心，蝦餃，蘿蔔糕，幹炒牛河，叉燒，燒鴨，咕嚕肉，酥豆腐，龍躉魚…一嘗老廣口味。

生活在牆內，資訊封閉。國人看慣了官員的驕奢淫逸，以為天下烏鴉一般黑，資本主義國家官吏應更爛。葉倫一行輕車簡從，慈善親民，和鄉下老太婆無異，網民們驚鴻一瞥，點讚如潮。

黨媒封鎖老美官場的真實狀況。來旅遊者走馬觀花，認為北上廣深比老美一線城市漂亮。官團考察，大部份時間泡大西洋城和拉斯維加斯，老美的廉政，幾個感興趣？來久了，對政治感興趣者都知道：這裡警署只有一排平房，公車不准私用，紐約主計長用公車戴老婆上街被舉報，黯然辭職！

走遍醫院，沒見過幹部病房。去政府辦公地方，不見官員餐廳。不見辦事收紅包。上屆副總統，沒有私人房屋，借住大哥處。民間媒體監督官吏，報紙少見貪汙新聞，有個州官員收賄十幾萬，弄得身敗名裂。國會嚴控經濟，總統要用的錢，國會有時拒批，你奈何不了。財經紀律嚴明、嚴控基建、官員想弄錢無從下手、手髒了無所遁形。

穩定的民主政制，廉明的政府體制，公務員無論職位高低，都是國民公僕。官員平民化已成慣性，擺高高在上的臭架子，人們嗤之以鼻。

國內有名嘴看葉倫不順眼，酸老太婆「作秀」。與天庭奢華的官場相比，葉倫似乎有些小氣，出遊沒有18輛警車開路，沒有眾多隨從前呼後擁服侍，也沒有豪華包廂的山珍海味。還不如村鎮長的派頭大。

不少國人呼籲，中國應好好學習老美的官場文化。若有一天中國官場洗心革面，海外華人 將偷渡 回國，享受人民公僕的服侍。