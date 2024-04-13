德裔美籍作家塞繆爾·厄爾曼在70多年前寫的《青春》短文，發表後立即引起轟動，成千上萬的讀者把它當作座右銘，許多中老年人更視它為後半生的精神支柱。

文章如下：

「青春，不屬於人生旅程的一段時光，不光只是有粉頰紅唇和矯健的體魄。青春乃是心靈上的一種狀態，是腦海中的一個意念，是理性思維中的創造潛力，是朝氣勃勃的情感活動，是樂觀人生深處的一縷春風。

青春，意味著寧願放棄溫馨浪漫的愛情去闖蕩生活；意味著超越羞澀、怯懦和欲望的膽識與氣質，沒有人僅僅因為時光的流逝而變得衰老，只會隨著理想的毀滅，才成了真正的老人。

歲月可以在皮膚上留下皺紋，卻無法為靈魂刻上一絲痕跡，憂慮、恐懼，缺乏自信才會使人佝僂於時間的塵埃之中。無論你的年紀有多大，每個人都會被未來所吸引，都會對人生競爭中的歡樂懷著像孩子般有著無窮無盡的渴望。

同時，在你我心靈的深處，都有一個無線的接收站，只要它不停地從人群中，從無限的時間中接受到美好的希望、歡欣、勇氣和力量的資訊，你我就會變得永遠年輕。

但是，如果這個接收站有一天坍塌了，你的心靈就會被悲觀失望的寒冷酷雪所覆蓋，於是你衰老了，即使你只有20歲；如果這無線接收站始終矗立在你的心中，捕捉著每個樂觀向上的電波，即使你是90歲，你還是有希望超過年輕的。」

讀完這篇激勵人生的短文，我們確信只要心中有夢，敢於追夢，勤於圓夢，我們就可以永遠保持青春！所以千萬不要動不動就說自己老了，在自怨自艾中錯誤的引導自己，年輕就是力量，有夢最美，因為它有未來！