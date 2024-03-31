台灣「疑美」 勢必引發美「疑台」

台灣內部一直以來的「疑美」聲勢不小，但這股勢力如不早日壓制、消滅，它必將極度嚴重危及台灣未來的國家安全！

這些「疑美勢力」有如中共 在台灣的潛伏內應，他們鼓吹投降、唱衰台灣，聲稱美國不會為台灣而戰。他們以越南 、阿富汗 為例證作為振振有詞的依據。

這些理論表面上看起來似乎有其道理，但事實上完全都站不住腳，因為越南、阿富汗當年根本就缺乏最基本的抗敵意志。當時美國在投入了龐大軍事支援及眾多軍隊之後，不見越南、阿富汗有任何堅強的抗敵決心，只見到越南、阿富汗當局的零星敷衍式抵抗，接下來不戰即退，最後乾脆投降。

從越南、阿富汗當局的表現來看，美軍當然不得不最終選擇撤退，因為連當事人自己都完全不在意了，美國就根本沒有任何道理必需繼續去支持這樣的一個「阿斗政權」。

難道台灣也要去學越南、阿富汗？從目前台灣內部的現象來看，非常遺憾也非常可怕，因為甚至連前總統及其幕僚都在朝這個方向去積極鼓吹!

所謂「自己的國家自己救」，如果一個國家的軍隊及人民不肯為自己的國家去奮鬥犧牲，他們如何能要求別的國家及軍隊去為這個國家去奮鬥犧牲？坦白說，美國在過往其實真的已經盡到了他們所能夠盡的全力了。

尤其以台灣而論，當年如果不是美國從韓戰起命令第七艦隊協防台灣以迄於今，台灣早就在大陸赤化之後立即淪共了，如此台灣又遑論其後的民主化及今日台灣成為全球的民主典範與自由燈塔？

「疑美」到底是從何而來？它其實很明顯就是中共意圖去瓦解台灣內部抗敵意志的「反間計」!以此而論，「疑美」絕對是一件很荒謬絕倫的畸形怪事，因為一旦台灣對美國失去了信任，這將使美國反過來「疑台」。

美國若是對台灣的抗敵意志產生了懷疑，當初在越南、阿富汗的場景必會再一次重演，因為美國絕不會為一個扶不起的「阿斗國家」而戰，這是一個超級淺顯的簡單道理。

簡言之，台灣的「疑美」現象勢必會連帶引發美國的「疑台」，一旦台美之間有了嫌隙，這就必然使中共的「反間計」得逞，如此台灣的國家安全就必岌岌可危了!

目前台灣「疑美」聲浪明顯是由內部的中共同路人所鼓動，台灣人民千萬不可對此極度危險忽視不作為!台灣高層必需對這種高度危及國安的重大事件予以立即遏止，並需積極向全體人民清楚解釋為何這是一個攸關台灣前途的重要行動。

總而言之，台灣只要能有效壓制「疑美」聲勢就可對「國家安全」這一重要議題向前邁進一大步，因為一個內部團結又能聯合美國的台灣在國防方面必然會固若金湯，如此中共在台海的任何非理性蠢動保證必然不會成功。

台灣朝野及全體人民對此攸關自己生死的重大議題豈能不戒慎警懼乎！