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由華裔無證客談移民政策

薛永康（加州）

「我們是來領錢的。」是一個華裔無證客對近日福斯電視台訪問為何在美墨邊界闖關的回答！

非法入境已經是違法，這種大言不慚欲不勞而獲來拿福利，面不紅氣不喘毫無羞恥心的回答，令來自「禮義之邦」的中國合法移民瞠目結舌！

無疑地，自從六四民運之後假借「政治庇護」入境的華人比比皆是，有些在真相事發後，被驅逐出境。華人非法入境的原因很多，據近期CBS 「60分鐘」訪問，缺乏自由、找工作不易為其中原因。但是是否如上述華裔所說，目的只是白拿福利，則是不得而知。

習近平的重要國策之一「脫貧」是相當成功的，所以在大陸看不到在如美國各地的遊民露宿街頭，可是在美國即使穿不暖也餓不死，因為美國對於窮困家庭及個人的福利多，費用多由努力工作的納稅人埋單。

所以以在中國找不到工作、無法生活，必須入境美國的經濟理由很牽強，至於缺乏個人自由是見仁見智，那麼，闖關入境美國不為白拿福利之外，還為了什麼？

也許中南美無證客心知肚明，也有這種目的。此現象應該怪誰？就是政府寬鬆的門戶開放移民政策，無證客趨之若鶩；先闖關進來再說，反正政府無條件供應食住，直至聽證決定去留之後為止。由於無證客多上數百萬，輪到聽證遙遙無期，白吃白住何樂不為？這種政策只會增加政府負擔及民怨，尤其是無證客跨越邊境居民土地造成的髒亂及不安。

德州州長在邊界河上設置橡皮浮標阻止無證客，基於安全理由已被最高法院禁止，帶有倒刺鐵絲網也阻擋不了無證客。拜登總統必須正視這個無證客大軍壓境的問題，再與墨西哥協商，阻止無證客在邊境聚集，對於各國無證客應一視同仁，華裔也不例外，除非有真正的政治庇護或是人禍天災理由，非法入境必須遏止！

無證客 福利 非法入境

上一則

畫中有話╱莫大軍

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