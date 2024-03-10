由華裔無證客談移民政策

「我們是來領錢的。」是一個華裔無證客 對近日福斯電視台訪問為何在美墨邊界闖關的回答！

非法入境 已經是違法，這種大言不慚欲不勞而獲來拿福利 ，面不紅氣不喘毫無羞恥心的回答，令來自「禮義之邦」的中國合法移民瞠目結舌！

無疑地，自從六四民運之後假借「政治庇護」入境的華人比比皆是，有些在真相事發後，被驅逐出境。華人非法入境的原因很多，據近期CBS 「60分鐘」訪問，缺乏自由、找工作不易為其中原因。但是是否如上述華裔所說，目的只是白拿福利，則是不得而知。

習近平的重要國策之一「脫貧」是相當成功的，所以在大陸看不到在如美國各地的遊民露宿街頭，可是在美國即使穿不暖也餓不死，因為美國對於窮困家庭及個人的福利多，費用多由努力工作的納稅人埋單。

所以以在中國找不到工作、無法生活，必須入境美國的經濟理由很牽強，至於缺乏個人自由是見仁見智，那麼，闖關入境美國不為白拿福利之外，還為了什麼？

也許中南美無證客心知肚明，也有這種目的。此現象應該怪誰？就是政府寬鬆的門戶開放移民政策，無證客趨之若鶩；先闖關進來再說，反正政府無條件供應食住，直至聽證決定去留之後為止。由於無證客多上數百萬，輪到聽證遙遙無期，白吃白住何樂不為？這種政策只會增加政府負擔及民怨，尤其是無證客跨越邊境居民土地造成的髒亂及不安。

德州州長在邊界河上設置橡皮浮標阻止無證客，基於安全理由已被最高法院禁止，帶有倒刺鐵絲網也阻擋不了無證客。拜登總統必須正視這個無證客大軍壓境的問題，再與墨西哥協商，阻止無證客在邊境聚集，對於各國無證客應一視同仁，華裔也不例外，除非有真正的政治庇護或是人禍天災理由，非法入境必須遏止！