美國前勞工部 長趙小蘭的小妹趙安吉 不幸於上個月在德州 的一個牧場，車子倒入池塘溺斃。但最初傳出車子被酒駕卡車撞死，肇事駕駛人已被收押。此消息為捏造，同時在不同社交網站上不乏主講人繪聲繪影﻿，被認為是與政治有關的謀殺。

去年2月社交媒體報導前名歌星劉文正病故，不少音樂界朋友都為他過早辭世婉惜。後來由他的親友闢謠：他沒有任何身體毛病只是不再在公共場合露面。在之前法國美男子明星亞蘭德倫也在社交媒體上「逝世」，後來證實他雖老邁，但仍健在。

洛杉磯時報的特約撰稿人 Deborah Vankin 日前撰文謂自己被傳已逝世，包括假訃聞、照片等，她無可奈何之餘撰文闢謠，在訃聞上造假者過度褒揚她，也令她啼笑皆非。

趙安吉之撞車死因，以及上述一些健在名人被誤導已故，皆為謠言。同時在社交網路上不乏各種未經證實的不實訊息，包括政客假造故事惡意攻擊對手、候選人惑眾取寵假造經歴、未核准的偏方能夠治癒惡疾、不需努力可以致富秘訣等無奇不有，要如何才能確認這些訊息的「可信性」？

FactCheck.org 為一非營利機構，屬於Annenberg School of U. Penn，一個可以信賴的網站。對於任何有疑問的消息都可上此網路查詢。2024大選在即，在未被監控的社交網站上，不乏不實訊息。對於收到的信息，需要確認其來源以及其可信性。FactCheck 在過去已經揭發了不少不實信息，可以諮詢這個網站用以參考。最重要的是：如果無法得到正確信息，在真相尚未大白之前，切勿隨意輕信、以訛傳訛傳播謠言