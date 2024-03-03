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中國00後開始相親了 不問有沒有房、車 先問對方MBTI

「北京能讓中國車在美熄火」 雷蒙多發言遭網友嘲諷

勿輕信及傳播謠言

薛永康 （加州）

美國前勞工部長趙小蘭的小妹趙安吉不幸於上個月在德州的一個牧場，車子倒入池塘溺斃。但最初傳出車子被酒駕卡車撞死，肇事駕駛人已被收押。此消息為捏造，同時在不同社交網站上不乏主講人繪聲繪影﻿，被認為是與政治有關的謀殺。

去年2月社交媒體報導前名歌星劉文正病故，不少音樂界朋友都為他過早辭世婉惜。後來由他的親友闢謠：他沒有任何身體毛病只是不再在公共場合露面。在之前法國美男子明星亞蘭德倫也在社交媒體上「逝世」，後來證實他雖老邁，但仍健在。

洛杉磯時報的特約撰稿人 Deborah Vankin 日前撰文謂自己被傳已逝世，包括假訃聞、照片等，她無可奈何之餘撰文闢謠，在訃聞上造假者過度褒揚她，也令她啼笑皆非。

趙安吉之撞車死因，以及上述一些健在名人被誤導已故，皆為謠言。同時在社交網路上不乏各種未經證實的不實訊息，包括政客假造故事惡意攻擊對手、候選人惑眾取寵假造經歴、未核准的偏方能夠治癒惡疾、不需努力可以致富秘訣等無奇不有，要如何才能確認這些訊息的「可信性」？

FactCheck.org 為一非營利機構，屬於Annenberg School of U. Penn，一個可以信賴的網站。對於任何有疑問的消息都可上此網路查詢。2024大選在即，在未被監控的社交網站上，不乏不實訊息。對於收到的信息，需要確認其來源以及其可信性。FactCheck 在過去已經揭發了不少不實信息，可以諮詢這個網站用以參考。最重要的是：如果無法得到正確信息，在真相尚未大白之前，切勿隨意輕信、以訛傳訛傳播謠言

趙安吉 勞工部 德州

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