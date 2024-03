洛克菲勒寫給兒子的勉勵家書

洛克菲勒(John D Rockefeller)生於1839 年7月8日,死於1937年5月23日,享年97歲。他生在一個中下之家,但他從小就有大志。他決定以後要做一番大事業。後來他進入煉油業。經過許多努力及奮鬥,在1870年,成立標準石油 公司Standard oil company,最後成為全國最富有的人。他的公司後來被迫分拆成現在的Exxon, Mobile 及Chevron 石油公司。

Rockefeller 後來創立芝加哥大 學University of Chicago、Rockefeller University、洛克菲勒醫學研究中心Rockefeller Institute of Medical Research、及洛克菲勒基金會Rockefeller Foundation 。做了許多慈善事業。

洛克菲勒認為成功不是偶然的,必須要不斷的努力。他決定將這些祕訣寫在給兒子Rockefeller Jr 的家書中。

Rockefeller 認為,一個人必須先確定人生的方向,定立宏大的目標。人必須要有大志,小的目標只適合一般普通人。

目標確立後,必須全力以赴,遇到挫折,應該不屈不撓。如果遇到一些小挫折,就氣餒,就不會成大事的

要達到大目標,必須要合縱連橫,找志同道合的戰略夥伴。消滅競爭對手。但有時必須忍耐,才能取得最後的勝利。

遇到難題時,有時要用權謀,來打敗競爭者。一個敗於他手下的商場對手就稱他為predator 掠食者,洛克菲勒卻說他本人是conqueror 征服者。

機會來時,要抓住它。不然,就會讓對手取得。永遠不要滿足現狀,要永遠追求更多的財富及更大的成就。對待員工要好。他們才會為雇主賣命。

成功時,要回饋社會。所以他創立芝加哥 大學,洛克菲勒大學,醫學研究中心及洛克菲勒基金會。

由此可見,洛克菲勒的成功不是偶然。每個年輕人都應該熟讀本書。吸取他成功的經驗,有朝一日,也可以很有成就。(本書The 38 letters from JD Rockefeller To His Son :Perspective看法,Ideology 思想,and Wisdom 智慧。是由Open Stax Textbooks 出版社發行。)