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洛克菲勒寫給兒子的勉勵家書

張勝雄╱亞凱迪亞

洛克菲勒（John D Rockefeller）生於1839 年7月8日，死於1937年5月23日，享年97歲。他生在一個中下之家，但他從小就有大志。他決定以後要做一番大事業。後來他進入煉油業。經過許多努力及奮鬥，在1870年，成立標準石油公司Standard oil company，最後成為全國最富有的人。他的公司後來被迫分拆成現在的Exxon, Mobile 及Chevron 石油公司。

Rockefeller 後來創立芝加哥大學University of Chicago、Rockefeller University、洛克菲勒醫學研究中心Rockefeller Institute of Medical Research、及洛克菲勒基金會Rockefeller Foundation 。做了許多慈善事業。

洛克菲勒認為成功不是偶然的，必須要不斷的努力。他決定將這些祕訣寫在給兒子Rockefeller Jr 的家書中。

Rockefeller 認為，一個人必須先確定人生的方向，定立宏大的目標。人必須要有大志，小的目標只適合一般普通人。

目標確立後，必須全力以赴，遇到挫折，應該不屈不撓。如果遇到一些小挫折，就氣餒，就不會成大事的

要達到大目標，必須要合縱連橫，找志同道合的戰略夥伴。消滅競爭對手。但有時必須忍耐，才能取得最後的勝利。

遇到難題時，有時要用權謀，來打敗競爭者。一個敗於他手下的商場對手就稱他為predator 掠食者，洛克菲勒卻說他本人是conqueror 征服者。

機會來時，要抓住它。不然，就會讓對手取得。永遠不要滿足現狀，要永遠追求更多的財富及更大的成就。對待員工要好。他們才會為雇主賣命。

成功時，要回饋社會。所以他創立芝加哥大學，洛克菲勒大學，醫學研究中心及洛克菲勒基金會。

由此可見，洛克菲勒的成功不是偶然。每個年輕人都應該熟讀本書。吸取他成功的經驗，有朝一日，也可以很有成就。(本書The 38 letters from JD Rockefeller To His Son ：Perspective看法，Ideology 思想，and Wisdom 智慧。是由Open Stax Textbooks 出版社發行。)

石油 哥大 芝加哥

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