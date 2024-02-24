英倫小粉紅與紳士鋼琴師對壘

幾個已入籍英國的小粉紅與英國街頭鋼琴家對壘，事件驚動全球。

負有拍攝任務的英籍華裔俊男美女，花枝招展在倫敦大庭廣眾亮相，英籍鋼琴家有民主風度的紳士，竟然被那位孔子學院教師和金融顧問連斥多聲「Don't touch her」。紳士只想看看華籍女士手中那面五星紅旗，根本沒踫到她，卻被屈為性騷擾 。光天化日大庭廣眾空間，直播鏡頭前，本應有教師修養的竟賊喊捉賊，還要求對方尊重他們的肖像權，否則是觸犯法律的，因為在中國是有肖像權之設。目睹這幾個小粉紅居然在大英帝國領土上橫行無阻，他們偏偏忘記自己英籍人士身分，而且身在英國本土，只記得另一強大國家做後盾，做起中方代理人。英國是講民主的地方，但糊塗起來，連那位英國女警都不清楚要幫助何方。

在神州大地，青年學生舉張A 4大小的白紙都得消失。香港 大批民主人士和青年學子囚在牢獄差不多四個年頭，他們得不到保釋，至今還沒開庭審判，當局一心要將他們困在牢內。國泰航空的空中小姐在休息時間以粵語交談，開玩笑說中國乘客將英文毛氈說為地氈，事後空服員被上綱上線，馬上被開除。中方要求參加過香港和平民主運動的員工不得在飛國內航線當值，國泰管理層手起刀落嚴懲此批員工，大股東太古洋行東主親往北京道歉，上演英國紳士不應有的跪低羞劇。

大家都因不同理念各自發聲，為什麼待遇有如此天淵之別。民主對著強權有理說不清。華為太子女違反聯合國規定，與伊朗做生意，被加拿大 逮捕，提審期間無需拘留，只帶個電子腳鐐可以自由行動，住在自己豪宅裏，出庭時穿著名牌衣服，化個靚裝，在保安護送下如做秀。可是被報復作人質的兩位加拿大商人，要蹲在中國監獄裏直到太子女被䆁放才重獲自由。

在不同的世界命運竟然有如此的不同，荒唐得令人感慨萬分，我們能否要求強權者對和平示威表達民主訴求人士，有相同對等合乎人性的處理方法。

當今民主和極權兩大陣營的對抗，原則化作經濟政治的交易籌碼。香港回歸25個年頭，中英有關香港前途聯合聲明被指為過時，已是份歷史文件。英國作為簽字一方礙於商業貿易利益沒有作出強烈反應，更沒有具體抗議行動，只撿回原本已有的N B 0待遇，讓30萬港人移居英國。持有英國護照的香港蘋果日報創辦人黎智英被關押候審，一關就是四年，不見英國採取任何強硬的反應。

香港的基本法早被拋棄，由警察出身的特首主政，香港面目全非。近期有國內前往香港任教的教授輕描淡寫地說只是香港掌權人自己施政，與國內無關，如要求改變，應由香港派人北上遊說。想起中國駐英大使曾公開表示送中條例是當時林鄭她自己提出的，言外之意也是與中央無關。將破壞香港一國兩制的責任推得一乾二淨。當今欽差大臣夏姓官員原任職浙江，是習大人浙江新軍一員，灸手可熱。當年以取締地下教會拆十字架和教堂極左暴行出名，在他領導下的港澳工作，還可能有望可期嗎？