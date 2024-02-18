川普重返白宮 將促東協向中國靠攏

美國前總統川普 幾乎已確定將捲土重來，代表共和黨參加今年11月美國總統大選。川普如果重返白宮，預料將重啟他在第一次執政時採取的「三不政策」，亦即不參與經濟結盟與簽署貿易協定、不放棄使用單邊主義與貿易制裁手段、不承擔世界大國領袖應扮演的全球治理與援助扶弱責任，未來不僅可能掀起新一波貿易大戰，也將衝擊美國與盟友及貿易夥伴的關係。其中，東南亞 國家恐將首當其衝，深陷「疑美論」而對美國的信心再陷谷底，也恐將更加向中國靠攏。

川普近月在美國多個關鍵州的黨內初選氣勢如虹，可望篤定邁向參加總統大選之路。他嚴厲批判拜登總統的外交、經濟與能源政策，不諱言如勝選後將提高進口關稅，亦將持續推動製造業回流、創造美國工作機會、限制移民政策等。川普如果真重啟這些政策，勢將牽動盟友與貿易夥伴的敏感神經。例如，歐盟擔憂他重施前次執政時對歐盟鋼鋁及其他產品單邊制裁的故技。在亞洲方面，除中國之外，日、韓、印度 、東協因在川普執政時，遭其以「不公平貿易」或影響國家安全等理由，對鋼鋁、汽車、太陽能板、家電等眾多產品實施制裁，川普回歸將是躲避不開的夢魘。

對東協來說，川普在前執政期間（2017至2020），雖提出「自由開放的印太區域」（FOIP）戰略，將東協納入其中，但四年間美國與東協關係卻屢陷危機，包括他本人多次在東協有關峰會中神隱且派遣低階代表與會，他更指控東協對美國不公平貿易造成美國損失，祭出各類威嚇與制裁措施等。根據新加坡智庫尤索夫伊薩東南亞研究院（ISEAS）當時所做的數次調查結果顯示，東協各國對川普政府的好感與信任跌至谷底；認為美、中兩大強權在東南亞的影響力正快速此消彼長，亦不看好美國與東協關係的前景。

在東協各國中，川普政府在2019年將印度自普遍性優惠關稅（GSP）國家清單上移除，亦取消泰國紡品、製鞋附件等適用GSP優惠，在當時引起譁然。同年10月，美國貿易代表署（USTR）宣布對越南展開301條款調查，為繼中國之後第二個遭到點名的國家。

另外根據WTO統計，川普執政期間頻繁使用貿易救濟措施，對印度、東協國家課徵反傾銷稅的次數高於美國歷任政府，共計對印度13項產品實施反傾銷稅，對泰國、馬來西亞、印尼、越南各實施7、5、5、4項反傾銷稅，另對新加坡、柬埔寨亦各實施1項反傾銷稅。

拜登政府上任後努力修復與東協關係，包括召開雙邊峰會、邀請東協國家加入「印太經濟架構」（IPEF）協定、透過「友岸外包」倡議鼓勵美商將供應鏈轉移至東協，並成功將雙邊關係提升至全面戰略夥伴的最高位階。如果川普重返白宮，各類合作機制前途未卜，而東協領袖與產業面對經濟成長趨緩、通膨居高不下及川普「美國優先」政策等壓力下，可能選擇加強與中國合作，進而更加向中國靠攏。

（作者為中華經濟研究院台灣東協研究中心主任）