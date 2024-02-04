我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華人瘋搶…台灣人氣飲品 好市多一瓶難求

矽谷殺妻案引話題 留意「言語侮辱」等家暴早期5跡象

發放「保證基本收入」可行嗎？

﻿﻿薛永康 加州

據1/29 世界日報，德州奧斯汀發放所謂的「保證基本收入」給135個低收入家庭，每個月$1000 元，為期一年為實驗時期，已經在2023年8月結束。

此種作法如同楊安澤參與2020年美國總統選舉時，由於擔心科技現代化而預測將會造成大規模失業，他承諾提出向每個年滿18周歲的美國公民給予每月1000美元的「自由津貼（Freedom Dividend）」。

兩者的共同點都是政府發放「不勞而獲」的金錢給民眾，救助貧窮或是因自動化失業的民眾。但俗語說「救急不救窮」政府有義務幫助由於天災人禍流離失所的民眾，但是無法救窮。造成貧窮有多種原因，必須要從對症下藥，今年每家給$1000，那麼下一年呢？政府仍然能夠繼續保證付出嗎？

「沒有免費的午餐」所言不虛。有高學歷高技能的人拿高薪，但個人身兼數職也大有人在！相同點就是各盡所能、各取所需、必需工作！政府濫發福利只會造成一個民眾懶惰、不事生產的社會！目前爭吵不休的學貸要求減免問題，已經是一個不負責任的行為！

同樣地，面對自動化與人工智慧，必需自己另謀出路，轉業或是學習新技能，且必須未雨綢繆儲蓄等。政府也要維持一個人盡其才、物盡其用，全民努力工作的健全社會，不能發放不勞而獲的福利，諸如奧斯汀發放的「保證基本收入」或是楊安澤建議的「自由津貼」皆不可行！

楊安澤 福利 低收入

上一則

一洲焦點／拜登移民政策川普化 能補邊境及民心破網？

下一則

川普新年大實話

延伸閱讀

每月發千元「保證基本收入」 德州奧斯汀實驗1年後現況如何？

每月發千元「保證基本收入」 德州奧斯汀實驗1年後現況如何？
年節展中獎者 2月5至28日至世界日報大樓領取

年節展中獎者 2月5至28日至世界日報大樓領取
蘋果南加AI團隊 擬遷德州奧斯汀

蘋果南加AI團隊 擬遷德州奧斯汀
拜登再免50億學貸 7.4萬人受惠 對象包含教師、護士等

拜登再免50億學貸 7.4萬人受惠 對象包含教師、護士等

熱門新聞

中國經濟規模可能永遠追不上美國

2024-02-02 01:00
「一洲焦點」談社群平台參院聽證、拜登如何處理伊朗及邊界問題。(美聯社、世界新聞網)

一洲焦點／社群平台手染血、拜登怎對付伊朗跟邊界危機

2024-01-31 14:09

愛國、蹭流量或搬石頭砸自己腳？

2024-01-30 01:00

中國股市危機 考驗習近平改革決心

2024-01-29 01:00

打不打伊朗？拜登與美國的難題

2024-02-01 01:00

川普加持 美國反中風潮方興未艾

2024-01-31 01:00

超人氣

更多 >
矽谷殺妻案引家暴話題 35歲華裔女精英化濃妝遮掩傷痕

矽谷殺妻案引家暴話題 35歲華裔女精英化濃妝遮掩傷痕
公廁指示牌上英文字母和圖案藏玄機 網讚：驚人巧合

公廁指示牌上英文字母和圖案藏玄機 網讚：驚人巧合
美國女牙醫機場失控暴走 脫衣露下體遭警壓制 下場曝光

美國女牙醫機場失控暴走 脫衣露下體遭警壓制 下場曝光
為何美軍遇襲近一周後才發動報復性空襲？專家這麼說

為何美軍遇襲近一周後才發動報復性空襲？專家這麼說
研究：這項靈驗的冷僻指標預示 美股今年看漲15%

研究：這項靈驗的冷僻指標預示 美股今年看漲15%