發放「保證基本收入」可行嗎？

據1/29 世界日報，德州奧斯汀發放所謂的「保證基本收入」給135個低收入 家庭，每個月$1000 元，為期一年為實驗時期，已經在2023年8月結束。

此種作法如同楊安澤 參與2020年美國總統選舉時，由於擔心科技現代化而預測將會造成大規模失業，他承諾提出向每個年滿18周歲的美國公民給予每月1000美元的「自由津貼（Freedom Dividend）」。

兩者的共同點都是政府發放「不勞而獲」的金錢給民眾，救助貧窮或是因自動化失業的民眾。但俗語說「救急不救窮」政府有義務幫助由於天災人禍流離失所的民眾，但是無法救窮。造成貧窮有多種原因，必須要從對症下藥，今年每家給$1000，那麼下一年呢？政府仍然能夠繼續保證付出嗎？

「沒有免費的午餐」所言不虛。有高學歷高技能的人拿高薪，但個人身兼數職也大有人在！相同點就是各盡所能、各取所需、必需工作！政府濫發福利 只會造成一個民眾懶惰、不事生產的社會！目前爭吵不休的學貸要求減免問題，已經是一個不負責任的行為！

同樣地，面對自動化與人工智慧，必需自己另謀出路，轉業或是學習新技能，且必須未雨綢繆儲蓄等。政府也要維持一個人盡其才、物盡其用，全民努力工作的健全社會，不能發放不勞而獲的福利，諸如奧斯汀發放的「保證基本收入」或是楊安澤建議的「自由津貼」皆不可行！