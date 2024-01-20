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守護中華民族最後一塊民主自由基地

鄭子╱蒙特利公園市

本屆台灣總統選舉在全世界人民注視之下，在極權全方位開展威嚇包圍中，台灣選民將票投向民進黨，賴清徳和蕭美琴勝出為正副總統，保住了這塊中華民族唯一自由民主的基地。

台灣得到全球民主自由國家的支持，從二次世界大戰勝利後，台灣回到中國的懷抱，是名正言順屬於中華民國的領土。美國第七艦隊早在1945年駐守日本，確保台灣海峽的和平和安全，至今近80年，護航力度只有加強，從未退縮。先進民主自由世界強國都視台灣為朋友，保持戰略的同盟關係。

台灣人民有自由民主的權利，每屆四年，一人一票選出自己的總統和立法委員，選舉當日由選委會在各黨派人員監督下每張選票公開示眾，每五張票用一個「正」字記錄在案，無花無假，絕無舉手、鼓掌一致通過這回事。一千多萬張選票當天公佈結果，落敗的電賀當選者，鞠躬退場。有志者經四年磨煉，可以捲土重來，只要得到選民信任，希望在人間。在位之人，做得不好，同樣會被轟下台。四年一屆，保證人民當家作主，政黨輪替保持國家活力不斷，自強不息。

戰狼外交撬人牆腳，收賣那些小島弱國，台灣少了幾個小島小國邦交，可以把錢省下來，做有益國家民生之事。人家大撒幣收賣貪官，讓他們做寃大頭好了。

台灣是島國，四面環海，只能嚴防。軍事上得加強保土能力，凝聚全民抗敵，訓練青年人有強壯體魄，堅定意志。政府加強廉政，杜絕貪汙腐化 。政府設有監察院，但好像無大作為，權力不大，地位也不夠高。推選公正嚴明強者，出任監察院院長，打擊貪腐，嚴查外部破壞和入侵，斬斷黑金，嚴懲外來間諜和內部洩密者。內部安全，才能抵抗外來入侵勢力。

僅以此文祝賀賴蕭當選，祝台灣永遠是自由民主之地，成中華民族的樂土。

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