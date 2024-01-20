美國是老年人天堂嗎？

﻿「美國是老年人的天堂嗎？」筆者在台的退休 老友提起這個問題令人深思。尤其是看到1月15日世界日報有關紐約老年移民 的困境，不得不從各方面分析去尋找答案。

「紐約老年移民社交孤立陷困境；想返鄕卻不捨兒孫、不會英語、一生低薪無積蓄、無社安金」為世報報導。筆者年輕時來美已逾半個世紀，達到古來稀之年，可以由自身經歷以及多年來的觀察分享一些看法。

筆者曾在邁阿密經商六年，顧客不乏退休的老年人。佛羅里達州一年四季天氣暖和、房價適中，被稱為老年人的退休天堂也不為過；全美各地的老人退休後趨之若鶩。但是老人們貧富懸殊，有來自東岸北邊所謂的Snow birds 為富裕老人，他們只在冬季來佛州避寒，在兩地都有房產。另一極端為一些貧困老人擠在邁阿密的小公寓裏，中午到政府補助的餐廳排隊領餐，飯後一張躺椅曬太陽，無所事事一天過一天。是天堂或是地獄，見仁見智。

在加州 ，筆者也有同齡朋友70歲仍為工作打拚，因為沒有儲蓄可面對日益高漲的生活指數。也有朋友謂他在離開這個世界之前錢用不完，一年到頭到處旅遊不亦樂乎。由上述佛州及加州的例子，經濟情況為一快樂與否的重要因素。

「天堂和地獄只在一念之間」為佛家警語：有些人在逆境中安之若素，或是牢騷滿腹，因人而異，這是心態問題，不是每個人都能隨遇而安，而在實際生活上有很多問題都需要考慮。筆者認為：對於年輕移民來美的人必須瞭解美國夢要自己追求，融入社會奮發努力並儲蓄是有必要，老年時才能安定。年老才移民則需三思而行：風俗民情、生活習慣、語言障礙、健康情況等皆需考慮！美國對老年人，尤其是已適應者來說可以是天堂，反之也可能有如世報報導紐約老年移民面臨的困境。