香港為例 台灣應引以為戒

台灣總統換屆，藍、綠、白三黨進入白熱化的選舉戰。藍營推出侯友宜和趙少康一武一文，侯是硬漢子，形象威武，警務任內親入虎穴，救人起贜。趙則是資深傳媒人，能說會道，但多次參加選戰，戰果平平。白營柯文哲醫師出身，出任台北市市長，以政治素人之貌，取得不錯成績，搭檔更是新形象，希望以此爭取年輕人選票。綠營老神在在，國際形勢有利，小英操盤小心翼翼，基本上掌握大局，近期推出「在路上」文宣，頗獲好評，民進黨繼交由賴、蕭二位掌舵，應該能穩住大局，通往成功之路。

香港 已經為台灣作出示範，國安法破壞香港基本法出台，一國兩制徹底破產 。威權的承諾從來都是一紙空文，是宣傳伎倆，是一種政治手段。香港的蛻變，已為總統選舉鋪平道路。

台灣當局只要沉得住氣，警惕路上最大障礙，斬斷黑金，嚴懲外來破壞勢力，擴大年輕人的出路，提高人民生活水平，必能穩定大局。

國際援台已成共識，美國作為世界主宰，本身確是世界憲兵（豈止是警察），聯合全球民主進步國家，維持台海安全行駛，是世界頭等大事。有人以越南 等地撤退質疑美國人的誠信，其實是格局不同所致。當今南海、台海是牽動全球大問題，影響全球的安危，這都是全球的共識。二次大戰，美國傾全力開闢亞洲戰場，光復亞洲大陸和太平洋印度洋各島國，看看剷除軍國主義後今天的日本，她巳置身民主自由的強國之列。

歷史證明民主自由是世界燈塔，照亮全球。台灣人民要守住自己的崗位，台灣加油！