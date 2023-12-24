非法移民確實「入侵」

川普說：非法移民 是對美國的「入侵」，會「汙染美國血脈」。這是根據事實和邏輯講的一句實話。非法闖進我國國境，當然是入侵。對入侵者，當然必須驅逐出境。可是拜登 曾經的政策，是請非法移民來吃飯。還好，美國南方邊境都是些不敵對或力量不強的國家，其入侵者還掀不起顛覆美國的大浪。但非法變成了受歡迎的行徑，那就提倡了無法無天的惡習。守法的人民就感到自己是傻瓜，不如非法能獲取更多的利益。如此，社會必將失控。

移民必須嚴格走合法程式進入美國。移民法，首先應該是國家維護主權的法律，然後才是維護民權的法律。歷史上，曾經有過一些如今看來不如人意的舊法，也都是歷史情景下利國利民的舉措，或一時的無奈之舉。沒什麼可埋怨、可追悔或求賠償的。因為，主權在先。要講民權，首講的是美國公民之權，而不是外國人之權。

合法的移民，時時要做的是歸化，而不是吹所在族裔的「貢獻」，而不是濫用反種族歧視 來為自身的弊病護短。講移民問題，要分清講的是法律問題，還是權利問題，還是德行問題，還是文化差異問題。一旦邏輯混亂，就會萌發衝突，從而衝擊美國的文明。舉個例來說，海外有個別的方言，是腔調的語音。這些言語者很習慣大聲說話，而且也不分塲合。要批評起來，只不過是個生活習慣問題，但很不受廣泛社會的待見。不要上綱上線，把不待見者說成是種族歧視。