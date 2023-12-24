和平與公理 2024全球新年新希望

﻿「多事之秋」的2023 將步入尾聲。由哈瑪斯暴徒造成的以哈戰爭不斷，無辜受累的巴勒斯坦人民死亡已近兩萬；以色列為了報復仍不理會國際勸導停火。俄烏戰爭在烏克蘭 缺乏彈藥補給下仍無停戰跡象。

美國國內兩黨紛爭不斷。共和黨極右派衆議員反對其議長麥卡錫和民主黨 合作，避免政府關門，結果被踢下議長職位！目前共和黨欲阻止無證客、民主黨欲援助烏克蘭的談判，兩黨仍無法達成協議。由於過去的疫情等原因造成的通貨膨脹，要求加薪的各行各業罷工潮，因之而起，包括影劇圈、汽車業、醫療界及一般服務業，好在大多已圓滿落幕。

當然，2024大選也為一重要議題。一般民調認為拜登 太老，但是川普危言聳聽的「白人式微論」，誣蔑外來移民影響了美國血統，無異納粹言論！可悲的是這兩黨的候選人似乎非此兩位莫屬！至於1/13為台灣大選之日，目前藍綠兩黨旗鼓相當，白黨不願「藍白合」則大勢已去。

對於全球來說，2023是否乏善可陳，無需討論，因為將成歷史。

我們對2024有何期望？「維護世界和平」為第一願望。為了人道主義，以哈戰爭必須停火，拜登目前的好言相勸無效，唯有停止對以軍售為第一步！俄烏戰爭為一沒完沒了的消耗戰，如果繼續軍援烏克蘭，只有延續一個打不完也打不贏的戰爭；美國應介入協調兩方各讓一步以助停火。主要目標是防止這兩個區域性戰爭升高演變為世界大戰。美國應盡一己之力，不再為軍援者角色，而是協調者。

至於美國2024的總統大選，希望拜登能夠知難而退、民主黨能夠找到適當人選取代拜登，而川普，希望選民能夠看清楚他官司纏身、面臨91項罪名指控，如果他當選的話，其「江山易改本性難移」的惡行將不會把美國帶上正途。至於台灣的總統大選候選人，不論藍綠，如果其中一位能夠真正促使兩岸和平、清廉守法為民福祉，則應為選民的選項。

Justice will prevail 所言不虛！ 筆者認為：欲發戰爭財從中取利、肆意分化製造糾紛削弱對手、或是譁眾取寵博取私利者終將被揭發，深信絕大多數民眾的眼睛不會永久被蒙蔽，公理終將戰勝邪惡。我們對2024 充滿信心，新的一年會帶給我們「新年新希望」！