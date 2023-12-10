美逼台產業選邊 是風險不歸路

歲末人工智能 產業盤點，在OpenAI宮廷內鬥的詭異鬧劇及超智能奇點／文明滅絕的憂慮下，智能倫理和風險治理影響層面之廣，已經成為全球新興智能產業的優先議題。雖然健全的治理架構與風險規範是產業發展的基石，但在地緣政治的影響下顯得無助。

媒體報導，美國正規畫全面加強對中國大陸高科技產業的全面封鎖。明年1月將派遣官員來台，指導新竹高科技園區業者「倫理準則」和「高科技産業規範」，可是以政治力強加於台廠選邊站，不但將嚴重破壞市場自然生態，也使得全球供應鏈 更加傾斜而顯得殘缺不全。

拜登 政府此舉不僅破壞了全球智能產業的自然生態演化進程，更扭曲了Web3.0分布式體系網路結構中智能技術的自發組織系統和分布式異質共生，影響了產業人才流、金流、創新流和整體產業鏈的發展，是創新／創業的抑制劑及產業精進的殺手。

國際結盟的利益導向瞬息萬變，在美國夥同其盟國政治力強行介入產業發展，智能倫理規範與治理風險也將變得遙不可期，產業的永續發展也畫上了問號。當治理機制因人因地而異，AIGC等智能技術的標準化、模組化、數位化、數位匯流等元素也將被切割得支離破碎，全球產業鏈與創新能量的媒合也會受到影響。

在產業鏈發展方面，自1980年代，美國在高科技產業「重軟輕硬」搞垂直分工和「去工業化」之後，美國和其盟國到底能為台商提供什麼樣的資源與市場能量或條件，來交換台商因地緣政治操作所蒙受的損失？當台灣「依附美國」再度成為高科技殖民地時，台商所承受的風險也將難以預估。

經歷半個世紀的全球化風潮和意識形態洗腦，如今回到原點，難道不覺得格外諷刺？過度兩極化必然造成對立與仇恨，但在美國主導的排中政策和地緣政治無限上綱的氛圍下，台灣還有多少自主空間？蔡政府不顧全民利益與產業發展，一意孤行向美國傾斜，把台商帶上一條高風險和不確定的不歸路！

人為的非市場操作、過度管制封閉的環境不利於智能產業的發展，韌性治理、自由化市場機制、開放優化的創新環境才是關鍵；其中智能商業模式如智能代理、智能平台外部化、全方位創新是台灣產業存活之必要條件。

在美國主導的抗中聯盟中，軟硬兼施訂定經貿法規以防止技術流入中國大陸。對台商而言，與其盲目追求技術的領導力，不如換位思考，從制度面切入也是另類創新之路。國際局勢瞬息萬變，在政治和利益的平衡選邊站本是常態，但產業發展與企業獲利才是終極之道。