百年縱橫家 季辛吉功過參半

美國前國務卿季辛吉 日前以百歲高齡去世，由於他於冷戰時期的1969年至1977年，以美國外交領導人的身分，在國際間縱橫捭闔，強勢作為舉足輕重，影響世界大局深遠，如果要看第二次世界大戰後，影響國際情勢最鉅的政治人物，當以他莫屬。

季辛吉在尼克森以及繼任的福特總統任內，或任國家安全顧問，或任國務卿，或兼兩職，主導美國外交關係。在這段時期內，促成美中「化敵為友」，形成新戰略性反蘇中美聯盟，它也改變了全球的戰略格局。在此新情勢下，與蘇聯談判，達成協議，使美蘇之間緊張關係得到緩解，政策主軸是以美國利益為先，但要避免強國正面衝突，釀致第三次世界大戰，另也使美國能從與俄中支持的北越久戰的越戰泥沼抽身，在這方面，雖需要尼克森認同與支持，但季辛吉從策略制定到執行無疑居首功。

美國與中國結盟，結束了長達數十年的隔絕，讓中國開始進行經濟改革和開放，給予中國約40年快速發展機會，數億中國人脫貧，並成為實力足以使美國霸權感到威脅的強權；中美聯盟在一定程度上幫助限制了蘇聯的影響力，同時迫使蘇聯在全球範圍內重新評估其外交和軍事策略。這種壓力可能加劇了蘇聯內部的經濟和政治問題，最終導致了其崩解並為後冷戰時代的國際秩序奠定了基礎。

另一方面，季辛吉的外交政策以功利主義導向，漠視人道精神，往往犧牲弱者以成就強權平衡。曾任美國歐巴馬總統時期副國家安全顧問羅德斯（Ben Rhodes） 即撰文評論：「季辛吉幫助擴大了越南 戰爭，並將其擴大到柬埔寨和寮國，那些轟炸通常是不分青紅皂白地屠殺平民而並沒有改善結束越戰的條件。從自由世界的角度來看，他也無視巴基斯坦針對孟加拉人和印尼針對東帝汶人的種族滅絕運動。」

在季辛吉構思與執行下，形塑了後冷戰時期世界的格局，並持續發揮影響力，他一直反對北約東擴，認為可能導致與俄國的直接衝突，這已從俄烏戰爭得到驗證；他以為美中之間的合作對於全球穩定和平至關重要，同時也意識到兩國之間存在重大的戰略競爭，但是通過對話和外交來管理這些分歧，對於兩國乃至全球的利益都是必要的。

季辛吉強調現實主義的視角和大國間互動的重要性，一以貫之，展現其睿智與深謀遠慮，與美國近年來在全球各地一連串魯莽霸道行為形成強烈對比，不愧為世界秩序與現實主義權力平衡大師；另一方面他對小國遭遇的冷酷無情，蔑視人道，也讓他毀譽參半，足為後來者戒。