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中國呼吸道疫情大爆發 美5參議員籲拜登 祭美中旅遊禁令

回港所見所聞隨想錄

安歌／洛杉磯

飛機降落香港，安排好居所後，第一件大事就是換領香港市民身分證。因所持有的早已過期，沒有有效證件，不能申請長者乘車優惠卡；持長者優惠卡乘坐地下鐵及巴士，每程只收港幣2元(約0.25美元)。

近期大量居港滿七年市民可以正式申請身分證，如受雇的菲律賓女傭工，還有國內新移民。他們同時現身辦證，預約名額排在三個月以後，像筆者由外近期回港的香港人無法申請到預約。尚幸香港入境處於10月底決定，自2023年11月1日開始，增添大量預約名額，可讓近期到港想換新身分證的海外香港人，及時得償所願，可以辦理換證。七個工作日後便領到新證，而且舊證換新證，無須繳付任何費用。

香港還是那個老樣子，地下鐵暢通無阻，雙層大巴士川梭來往，交通真的很方便。長者享受每程只付兩元的優惠，真是快樂出門，平安回家。

以前香港商舖都裝有外伸橫跨馬路的鐵架招牌，令馬路上空凌亂不堪。前兩年交通部門強令各商戶拆除此類招牌，整治之後，馬路變得開濶清爽，更顯現代化城市的風采。

一度蕭條市面看似有所改變，漫步尖沙嘴和旺角區，不少新開食物店和餐廳，生意都不錯。只要好吃，就有人排隊。服裝店、藥房、超市人頭湧動。新建現代化商場由於裝潢新穎，冷氣十足，入內參觀、購物和用餐都十分寫意。筆者停港期間，享用澳洲牛奶公司的杏汁燉蛋白、麥丕記雲吞麵和太平館的鹹牛脷等，美味和回憶同在。

大家都樂意過一種平和舒暢生活，可以前往大灣區一天遊，遠一點去泰國、越南、南韓和日本走走，讓生活多姿多彩，不再沉悶。

香港真的有點特別，過去受英國統治，有合適法治和稅制；九年免費教育，市民有知識；加上中國人勤勞奮鬥精神，創造了香港神話。新加坡和香港都是這樣走過來的，在香港和新加坡雙城競賽中，希望香港迎頭趕上，不要愈走愈後。

香港 新加坡 越南

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