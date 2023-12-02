墊上隨筆／「送別」背後的故事

「長亭外，古道邊，芳草碧連天。」這首由弘一法師李叔同撰寫的「送別」，由於曲調優美動聽，歌詞感人肺腑，成為家喻戶曉，人人皆知廣受歡迎的歌曲。但是李叔同是如何寫出如此優美動聽的「送別」的，其中還有一段故事。

1907年，日本 音樂家犬童球溪將美國音樂家約翰‧奧德威（John P. Ordway)的「夢見故鄉與母親」(Dreaming of Home and Mother)這首歌翻譯成日語，並譜上歌詞「旅愁」介紹到日本國內；當時正在日本留學的李叔同聽了之後，也深深愛上這首歌曲。

1911年3月，李叔同自東京美術學校畢業後，偕同日妻誠子回上海定居，受聘於上海城東女校，教授文學與音樂。由於酷愛音樂和戲劇，在這段期間，李叔同經常觀賞京劇 、越劇和昆曲。有一次他在觀賞「西廂記」時，看到崔鶯鶯與張生「長亭送別」這一幕時，令李叔同特別的感動，尤其是劇中的一段情景：「長亭外晚風拂柳，笛聲催人心碎，眼看夕陽依山，兩人馬上就要天涯各一方，知交半零落，一杯濁酒後，崔鶯鶯問張生此去幾時歸，不一定要功成名就，哪怕科考落榜也須回來莫徘徊！」更是令李叔同內心激動不已，久久不能釋懷，於是奠下了他日後撰寫「送別」的靈感。

後來，李叔同便與妻子誠子合作，採用了犬童球溪「旅愁」的曲子填詞，擬出「送別」的初稿；1915年夏天，李叔同偕妻赴日避暑，同年9月回國，是秋，李叔同即完成了「送別」的創作，現將犬童球溪（日）「旅愁」和李叔同「送別」的歌詞分別介紹如下：

「旅愁」：

寒意濃，秋漸深，

夜空剪孤影；

客居他鄉長憂傷，

獨自嘆飄零。

憶故里，戀初情，

思念父母親；

夢裡迢迢歸途遠，

老屋卻臨近。

風雨來，叩窗緊，

夜半驚夢醒；

天各一方誰人知，

唯你繫我心。

憶故里，戀初情，

思念父母親；

浮上心頭是樹梢，

森林風兒輕。

「送別」：

長亭外，古道邊，

芳草碧連天；

晚風拂柳笛聲殘，

夕陽山外山。

天之涯，地之角，

知交半零落；

一瓢濁酒盡餘歡，

今宵別夢寒。

情千縷，酒一杯，

聲聲離笛摧；

問君此去幾時來，

來時莫徘徊。

草碧色，水綠波，

南浦傷如何？

人生難得是歡聚，

惟有別離多！

從以上兩首歌詞不難看出，「旅愁」主要在表達漂泊異鄉的遊子思念故鄉和親人之情；而「送別」則是表達友人相送時依依惜別之情；雖然音樂旋律相同，卻是兩首獨立的作品，各自廣受好評，深受歡迎。