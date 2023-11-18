評論中華民國明年的總統候選人

企業家郭台銘，四年前曾臨陣脫逃，這次捲土重來，勢在必得。然而他的企業遍布全球，所以難免有利益衝突的時候。如果他當選總統，他是否有決心為國為民，而拋棄所有的私人利益？最近，中共對他在大陸的企業查逃稅，及可能非法取得土地，讓他損失千億。他的選民登記，可能涉及違法，讓他焦頭爛額。他的民調 ，也一直吊車尾，他當選的希望，很渺茫。

現任副總統賴淸德，形象不錯，口才流利，所以一直民調領先。他是台獨金孫，然而他做行政院長時，自稱是務實的台獨工作者，所以不被中國喜愛。尤其他最近又開始打抗中保台的文宣，他是民進黨繼續執政的希望，所以得到全黨的支持，這是他的優勢。

柯文哲 是台大醫學院畢業的外科醫師。曾任台大醫院急診室主任，智商很高。八年前，意外當選台北市長，又連任一屆。柯伶牙俐齒，善於譁眾取竉，批評執政黨不遺餘力，許多年輕人喜歡他的坦率，他的民調總是排第二。因此國民黨 一直想要和他合作，提倡藍白合。他也同意國民及民眾兩黨合作，但是總統候選人部分，他卻不鬆口，真是吊足國民黨的胃口。然而如果他要選總統，他沒有足夠經費，柯持續的造勢，應是想拉抬民眾黨的立委參選人。

侯友宜曾任兩屆新北市市長，他做事務實，但是口才平平，所以從被國民黨提名後，一直陷於苦戰，民調拉抬不起來，即使找來金小刀，也沒有多大幫助。最後找到禿子韓國瑜及現任台中市長燕子盧秀燕，三人合體，聲勢才拉上來。侯又端出許多牛肉政見，似乎打動人心，如果柯文哲不想當侯副手，韓國瑜應是最佳人選。韓頭腦清晰，出口成章，是超級助選員，曾經當過高雄巿長，應是副總統最適合人選。侯的民調現也出現後來居上的趨勢。

照此看來，2024年1月13日中華民國第十六任總統副總統的選舉，應是賴清德與藍白聯手的候選人之爭，到時鹿死誰手，還不可知。

然而，無論誰當選，都將決定未來的台灣及其人民的福祉。天佑台灣。