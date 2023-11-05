模範公民美譽 華裔一起維護

「2021至2022年反亞仇恨犯罪少33%」為世界日報10月30的頭版標題，疫情至今，針對亞裔犯罪首度下降，然而仇亞罪多寡取決於美國政策。

眾所周知，亞裔成為新冠病毒的代罪羔羊。筆者認為川普 在控制疫情不力之下辱華，稱新冠病毒為武漢病毒、功夫病毒等極盡辱華之能事。亞洲人皆為黃色皮膚，在分不出其原籍之下，反中即反亞，反亞仇恨犯罪在川普任內大幅增加，他難辭其咎。

筆者在美居住已50年，除了辱華的川普以及反中的拜登之外，歷經的每一位總統在中國舊曆年都會發表賀節談話，誇獎中國人在美國奉公守法以及對美國的貢獻，謂華裔 為「模範公民」。

華裔過去拿到此讚譽受之無愧，華人 入獄比例在所有族裔中最低；但近年來的大型槍擊案也不乏華人兇手，在南加州教堂、舞廳及中加州的農場皆造成多人死傷。加上一些華人庸醫亂開禁藥、不法華人份子詐騙以及種植非法大麻等，是否已使華裔的名譽受損令人質疑。

可幸的是這些兇手及作奸犯科的華裔仍為少數的「害群之馬」。身為華裔，如欲受人尊重減少仇華傾向，今後必須要以身作則；除了奉公守法之外，需與社會互動，讓大家認識華人不是「獨善其身」，只關注自己福祉的族群; 應該入境隨俗、觀察以及妨效其他族群的善行、積極融入與社會互動。

為大衆服務的「義工」團隊為直接與社會互動的方式，例如在南加某個宗教團體目前每年都組團去長堤市「浄灘」收集海灘上的垃圾，實為環保之善行。義工們也可去醫院幫助推送行動不便的病人、到老人中心慰問以及提供娛樂、冬令救濟去發放食物、大選期間到投票所去幫忙選民登記等活動。上面幾項不需訓練，需要的只是一份不求回報、願意服務的愛心。

中國自古以來的「自掃門前雪」早已不合時宜。一個完美健全的社會必須要大家各盡其力，彼此互助。除了為義工外，鄰里間的互助、對時事的關心、參加社區聽證會踴躍發言等也有必要。華人必須要走出自己的「安樂窩」與社會互動，盡一己之力為義工替大衆服務，此為維護華裔為「模範公民」美譽的第一步。