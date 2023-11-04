應管控擁槍者 防止大型兇殺案

﻿緬因州 的兇手Robert Card在10月25日殺死18人、傷了13人，數天後飲彈自盡；全美四人以上被槍殺的大型槍擊 案mass shooting 在2023年已達565件。

兇手在今夏曾入精神病院治療，但仍心神恍惚，謂其常聞奇怪聲音。緬因州有「黃旗法」如同其他州的「紅旗法」，就是警方或是法官察覺擁槍者有心智問題或是暴力傾向，就可以繳械，代其保管槍械以免出事。目前仍在調查為何兇手Robert有心智障礙仍能擁有槍枝。

每次在大型槍擊案之後，「禁槍」之聲再起，尤其是高火力、AR-15之類的衝鋒槍。依據今年3月31日American Gun Facts，此類衝鋒槍在美已高達2300 萬支。美國憲法修正案的第二條保障國民擁槍自由，尤其在治安不佳的情況下，擁槍者認為需要擁槍自衞；槍械廠商又有國會支持，「禁槍」如緣木求魚極不可能。筆者認為，「控槍」去限制誰能擁槍，以減少槍殺案仍為可行之途，事先需要了解大型槍殺案兇手們的共同點，以為「控槍」的參考。

依據洛杉磯時報的研究分析，大型槍擊案兇手的共同點如下：一、年幼時受到驚嚇如父母自殺、家暴 、性侵等。二、在槍殺案前的數周或是數月達到可以指認的危機（identifiable crisis），例如被解雇、離婚等。三、有樣學樣依樣畫葫蘆：仿照其他兇手的作法，為自己的不平出氣。尤其在社交媒體對兇案渲染下缺乏理智。四、行凶的工具多半來自於家裡，尤其是用於在學校發生的兇案。

筆者認為，家庭、學校都需要積極觀察家庭成員或是學生，是否有以上心智問題或是面臨不良環境，而能即時疏導或是改變情況。父母擁有的槍枝必須鎖好，也需要「大義滅親」通知警方有問題的擁槍子女；每一州都應該制訂「紅旗法」或是「黃旗法」，建議立法可使槍店及時拿到購槍者的心理醫療資料以及任何不法的違規紀錄。最好是能夠設計一個性向測驗，確定購槍者沒有心智障礙或是暴力傾向。

大型槍擊案在美國的各地及任何時間都可能發生，政客勿已麻木再講空話，應該及時謀求對策，以減少大型兇案再度發生。