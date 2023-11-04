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華人愛金條 好市多瘋搶 問題跟著來

馬修派瑞葬禮 「六人行」主角群送別 場地選擇有洋蔥

緣分

白雲飄 / 艾爾蒙地

緣是累世的播種，

分是今生的收成，

累世的緣带來了今生的分，

我們就這樣走在一起，

走到今天，走向來世，

承先不忘啟後，

將緣分接續下去 !

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一洲焦點／挺巴挺以力量拉扯 成拜登連任陰影

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