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緣分
白雲飄 / 艾爾蒙地
2023-11-04 02:00 ET
緣是累世的播種，
分是今生的收成，
累世的緣带來了今生的分，
我們就這樣走在一起，
走到今天，走向來世，
承先不忘啟後，
將緣分接續下去 !
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