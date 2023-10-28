情繫烏克蘭 抗強權不畏難

俄烏開戰已一年多，雙方戰況仍然膠著。普亭 以大欺小，先入侵克里米亞 ，再派大軍企圖吃掉整個烏克蘭 。好在烏克蘭總統夠硬，率領軍民奮勇抗拒強權，但國力有限，打得很辛苦。

我們成長在50年代的中國一代，對烏克蘭都有些瞭解。當年蘇聯由16個加盟國組成，除了俄羅斯，最重要的成員之一就是烏克蘭，烏克蘭土地肥沃，是蘇聯甚至是歐洲的糧倉，小麥產量世界第一，蘇聯農業由烏克蘭扛大旗，農業豐收的紀錄片或電影中集體農莊的故事，均到烏克蘭取景。

烏克蘭的文化科技水平在蘇聯中數一數二，文學創作、詩歌和舞劇為世人熟悉。烏克蘭也是美女集中地，女子面貌輪廓都是一流的，世界選美大賽成績很好。曾有過一個女總統常出現電視螢幕上，美麗動人外表，金色頭髮梳成許多小辮子盤成標緻髪型，得體又時尚。

烏克蘭體育水平很高，體操、田徑具世界級水平。現今女子跳高冠軍就是烏克蘭人，而且是個美女，身材高䠷，過桿時背部和長腿構成優雅的線條，美感十足。

克里米亞是烏國的北戴河，黑海海灣風景氣候一流，是蘇聯領導人避寒度假勝地。

烏克蘭在創建蘇聯強國革命過程中貢獻很大，人民勇敢，能打勝仗，有一隊哥薩克騎兵隊，主要成員就是烏克蘭人，他們活躍在頓河區域，赫赫有名。

中國80歲長者多看過《鋼鐵是怎樣煉成的》一書，作者奧斯特洛夫斯基是烏克蘭人，革命戰爭中受傷癱瘓長期臥床，他憑頑強意志寫下這本自傳式的小說。主人翁名保爾‧柯察金，初戀情人叫冬妮婭，是個富有林務官的女兒；後來又在革命隊伍中結交另一女友麗達。不過兩段愛情在激烈社會變革中都無法修成正果。

躺在床上的作者還寫了保爾革命成功後，在一列火車車廂內重遇當年初戀情人，她成了富家太太，而他仍然是披著革命破外衣的平凡人。這本帶有浪漫色彩的小說是那時代年輕人必讀之書，主人翁的金句刻在腦中，可隨口朗誦；書中也看到蘇聯革命後仍然生活困苦，有富人和窮人，彼此分別頗大。

當今社會貧富懸殊仍在，強國入侵和獨立反抗仍在艱苦進行中，望天佑烏克蘭。