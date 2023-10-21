期待拜登之行有助戰事結束

「拜登 18日訪以色列 表支持，警告勿占領加薩」為10月17日 世界日報標題。拜登同意以軍打擊哈瑪斯暴徒，但是警告以色列不能占領加薩走廊。

可是拜登在CBS電視台的60分鐘節目訪問時說：他不贊成以色列「全面」占據加薩走廊，而同意以色列把住在人口稠密的北部地區的巴勒斯坦 人，驅趕到沒有生活條件的南部地區。巴勒斯坦人多年來已經在這狹窄的走廊地區忍受剝削及壓制，拜登同意驅離巴人南向的建議合情合理嗎？

無可置疑，哈瑪斯暴徒見到以色列人不論老弱婦孺甚至嬰兒格殺勿論的惡行人神共憤。以色列欲去之而後快的報復決心可以瞭解。但是以軍地毯式的轟炸加上切斷水電食物醫藥，限時要求巴勒斯坦人南向，在無處可走以及戰火下，已致兩千多位巴勒斯坦民眾死亡、萬人受傷，以色列的極端做法合乎人道嗎？某些媒體以及政論家已稱之為「a war crime！」。

拜登之行前警告以色列不能占據加薩走廊，但是並沒有阻止以軍趕盡殺絕。由Huffington Post報導，也經華盛頓郵報證實：美國外交部簡報警告外交官避免使用「de-escalation/ceasefire、end to violence/ bloodshed」和 「restoring calm」， 認為這些「尋求和平」的字眼不符合美國政策。換言之，美國是否已經默許以軍能夠以反哈瑪斯為由大軍壓境、也不促使在衝突中減少死傷以及戰事結束恢復正常？

一位前美軍將領在CNN訪談謂：以軍臨時徵召的軍人多無戰場經驗難免會緊張，在分不清敵我之下，看到人物移動就可能扣板機，尤其哈瑪斯暴徒使用民眾為人肉擋牌，在以軍壓境後與哈瑪斯對陣時，無辜民眾的大幅死傷可以預期。

拜登以「戰時總統」在戰爭烽火中訪問戰地。筆者建議拜登告之以色列；哈瑪斯並不代表巴勒斯坦民眾，應該關心難民的處境，在盡力解救人質後撤軍。

筆者認為，跟著拜登的年紀應該是他同時增長的智慧，希望他能不虛此行，不要為了自己的政治前途，違背良心去迎合一味支持以色列的政客及金主使戰爭繼續。反之，除了對巴勒斯坦難民提供人道救助外，為一「和事佬」促進兩方達成協議，有助戰事早日結束、釋放人質、災區重建、難民返家。