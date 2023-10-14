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矽谷華裔生落榜16大學卻獲Google職位 父曝申請難關

隨東坡詠秋

潘汝淦／洛杉磯

秋高氣爽好時光，

早有東坡頌妙章。

橘綠橙黃依舊顏，

菊成荷盡來新香。

不圖華表重實裏，

拋棄悲憂穩樂觀。

閱歷充盈春永駐，

人生歲月展舒寬！

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墊上隨筆／談蘇軾的「洗兒詩」

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