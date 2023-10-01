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長者及有宿疾者 宜打新冠新疫苗

薛永康 （加州）

根據9/29 The Week雜誌裡報導，Dr. Dhruv Khullar認為，雖然新冠病毒的危急期已過，病毒仍然在轉變及感染，目前全美住院病患為今年6月數字的3倍左右。他認為：每一期的新疫苗都需要接種，因其對於其他重疾的保護作用，打過疫苗或是得到新冠之後，會於4至6個月之後消失。

新冠病毒對於任何年齡人群都有害，打了新疫苗，可使新冠的病情減輕，也會使長新冠後遺症的機會減少。最重要的是88%新冠死者多為65歲以上以及患有宿疾的民眾，至於年輕及健康的民眾，則可諮詢家庭醫生後再決定是否需要施打新疫苗。

佛羅里達州長德桑提斯，為了討好共和黨反科學的鐵票群，居然勸告州民不要成為此新疫苗的「白老鼠」，告知不需打新疫苗。根據The Philadelphia Inquirer，佛州為全美最高齡人口州之一，目前也是最新的新冠病住院率最高的一州。為了爭取2024大選選票，州長竟然置其州民安危於不顧。

筆者深信科學數據、尤其是已經證明為安全以及有效的疫苗，也絕對不被為了私利的政客誤導，更不相信亳無根據的疫苗陰謀論。美國政府沒有立法規定民眾一定要打新的疫苗，但是在面臨與日俱增的國債之際，仍斥巨資為長者及大多數民眾負擔疫苗費用，就是為了維護國民健康。

長者以及有宿疾的任何年齡群，為了自己健康以及不傳染新冠給周邊的家人、朋友、同事，不要對新的疫苗猶豫不決，儘快捲起袖子吧。

疫苗 佛州 共和黨

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