我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

侯友宜紐約會台青 當一日廚師煮牛肉麵下煎餃

唐山燒烤店翻版 鄭州女在餐廳拒搭訕 遭拽髮拖行

但惜夏日長

黃思義／羅斯密

暑假結束，我回到學校。我們的數學系每年舉行第一個會議時，大家習慣暢談暑期如何度過，同事們興致勃勃地大談其遊歷經過趣事及分享照片，輪到我時，我有點悵然。我聳聳肩苦笑，無奈地說：「我這個暑期過得真難忘！」「那說來聽聽，照片呢？」「什麼照片！待在家裡咳了將近一個月，不過還好，一切都過去了！」他們聽後啞然失笑。

每年我都教暑期班，全校只約有五分之一的學生參與。學校為方便管理，把暑期班的教室集中在校園中央圖書館對面的教學大樓，今年也不例外。我把電腦、擴音設備、教材及其他教學用具從我的教室搬到臨時教室，又花了一個上午把教室布置好。誰知開學後幾天，天氣轉熱，室溫升到八十幾度，教學大樓是新建築，所有恆溫器的溫度都被學區預設鎖定，調低後仍是很熱，還好副校長來巡堂時覺得太熱，才通知學區的電工來修理。第二天上課，我發覺室溫驟然降到五十七度，恆溫器完全失去其控制功能，通知校工，他們也無能為力，他們打電話到學區，等到第二天中午電工才姍姍來遲，爬到屋頂修理。

冷氣機只正常運作了一天又回到五十七度，我記得電工來修理那天，校工也跟著爬上屋頂看，下來的時候告訴我，冷氣機的某個零件似乎有毛病，不能自動操作，我想大概又是那零件作怪，我本想再度打電話申訴，但又怕他們誤解我洗垢求瘢，過分挑剔。我見到隔壁教室的教師把學生帶到圖書館上課，我一詢問，才知道我們兩間教室共用一套通風設備，我的教室出了問題，她的自然也一樣。我一想，為何不跟著去？但圖書館沒有黑板，她又用了那裡唯一的智能板，我只得取消去意。連續多天的超冷室溫，我的喉嚨開始疼痛，還慢慢演變成咳嗽。最後實在忍受不了，我向副校長提出搬回到我的舊教室的要求。

暑期班結束後可以待在家裡，但今年加州特別熱，每天中午氣溫升到近一百度，不得不開冷氣。用了幾天問題就來了，打開冷氣，聽到啟動的聲響，通風處吹出的氣流卻是熱的，屋外的中央空調風扇紋風不動。找到曾經來家裡修理過洗衣機及暖氣的電工，他說忙，要翌日或兩天後才有空，我記起半個月前接到電力公司的停電通知，告訴他別在第二天來。停電由早上8時到下午2時，想不到恢復通電後冰箱跟著壞了，真是屋漏偏逢連夜雨。

第三天早上，冰箱裡結的冰早就融化，我怕食物壞了，迫不及待給電工打電話：「前天我們約好你今天來修冷氣，我怕你忘記，所以打電話來提醒你。」「我今天不能來，要等到下星期。」「你不是答應過我今天來嗎？還有，昨天停電後，家裡的冰箱也壞了，你就兩樣一起修吧。」「你還是找別人吧，不要等我了。」我聽後為之氣結：「你怎麼這樣說話？」「我實在沒空，對不起。」他不等我回應就掛線了。我愣在那裡良久才回過神，放下電話後，打開世界日報，找到另一個同時會修冷氣、冰箱的電工，他說第二天下午過來看，聲明如不同意修理的價錢，要收諮詢費25元，我同意了。冷氣換了電容器、冰箱換了控制板後就正常運作，大家的心情也鬆弛了下來。

我的咳嗽西藥似乎不太見效，我只得換成中藥，連續咳了一個月的嗽總算治癒。我忽然記起兒時讀過白居易的「觀刈麥」：「足蒸暑土氣，背灼炎天光。力盡不知熱，但惜夏日長。」

在烈日下，「復有貧婦人，抱子在其旁，右手秉遺穗，左臂懸敝筐……拾此充飢腸。」

走筆至此，我就不覺有點汗顏，我是不是太過嬌嫩，享受慣了？

學區 圖書館 加州

上一則

一洲焦點／美中怎麼看普亭與金正恩會面？

下一則

紐約客談／不辦糧食券罪案 政府變相養賊

延伸閱讀

除了國旗州旗 南加坦密庫拉學區限掛其它旗

除了國旗州旗 南加坦密庫拉學區限掛其它旗
加州議會新法 不准學區頒禁書令 州長將簽署

加州議會新法 不准學區頒禁書令 州長將簽署
AI進課堂 Salesforce捐2000萬 金山、屋崙聯合學區獲1100萬

AI進課堂 Salesforce捐2000萬 金山、屋崙聯合學區獲1100萬
12歲以下跨性別學生 橙子學區決議通知家長

12歲以下跨性別學生 橙子學區決議通知家長

熱門新聞

華為中芯已踩到美國管制紅線

2023-09-09 02:00
華為Mate 60 Pro+官宣預售，引發搶購潮。(取材自華為官網)

美國制裁下 華為新手機成本驚人

2023-09-11 02:00

中國避談台灣人才 背後有偏見

2023-09-13 02:00
「一洲焦點」談彈劾拜登、中情局封口病毒洩出論、普金會。(世界新聞網)

一洲焦點／彈劾拜登？CIA封口病毒洩出論、普金會面

2023-09-13 14:06
「一洲焦點」談華為新機上市及美方反應。(路透、世界新聞網)

一洲焦點／拆封華為新手機 國安考驗向美襲來？

2023-09-09 17:39

美中科技戰 戰火終於燒向蘋果

2023-09-10 02:00

超人氣

更多 >
7奈米輸慘？華為輪值董座徐直軍：國產晶片再差都要用

7奈米輸慘？華為輪值董座徐直軍：國產晶片再差都要用
華人抗議旅行社費用過高且扣護照 旅行社回：並未扣押

華人抗議旅行社費用過高且扣護照 旅行社回：並未扣押
「中國第一網紅」李子柒停更2年首露面 網轟動：模樣變了

「中國第一網紅」李子柒停更2年首露面 網轟動：模樣變了
洛華埠商鋪遭非裔搶劫 女店員攔阻被暴打血流不止

洛華埠商鋪遭非裔搶劫 女店員攔阻被暴打血流不止
航太專家「紅二代」 李尚福掌中國國防半年就出事？

航太專家「紅二代」 李尚福掌中國國防半年就出事？