暑假結束，我回到學校。我們的數學系每年舉行第一個會議時，大家習慣暢談暑期如何度過，同事們興致勃勃地大談其遊歷經過趣事及分享照片，輪到我時，我有點悵然。我聳聳肩苦笑，無奈地說：「我這個暑期過得真難忘！」「那說來聽聽，照片呢？」「什麼照片！待在家裡咳了將近一個月，不過還好，一切都過去了！」他們聽後啞然失笑。

每年我都教暑期班，全校只約有五分之一的學生參與。學校為方便管理，把暑期班的教室集中在校園中央圖書館 對面的教學大樓，今年也不例外。我把電腦、擴音設備、教材及其他教學用具從我的教室搬到臨時教室，又花了一個上午把教室布置好。誰知開學後幾天，天氣轉熱，室溫升到八十幾度，教學大樓是新建築，所有恆溫器的溫度都被學區 預設鎖定，調低後仍是很熱，還好副校長來巡堂時覺得太熱，才通知學區的電工來修理。第二天上課，我發覺室溫驟然降到五十七度，恆溫器完全失去其控制功能，通知校工，他們也無能為力，他們打電話到學區，等到第二天中午電工才姍姍來遲，爬到屋頂修理。

冷氣機只正常運作了一天又回到五十七度，我記得電工來修理那天，校工也跟著爬上屋頂看，下來的時候告訴我，冷氣機的某個零件似乎有毛病，不能自動操作，我想大概又是那零件作怪，我本想再度打電話申訴，但又怕他們誤解我洗垢求瘢，過分挑剔。我見到隔壁教室的教師把學生帶到圖書館上課，我一詢問，才知道我們兩間教室共用一套通風設備，我的教室出了問題，她的自然也一樣。我一想，為何不跟著去？但圖書館沒有黑板，她又用了那裡唯一的智能板，我只得取消去意。連續多天的超冷室溫，我的喉嚨開始疼痛，還慢慢演變成咳嗽。最後實在忍受不了，我向副校長提出搬回到我的舊教室的要求。

暑期班結束後可以待在家裡，但今年加州 特別熱，每天中午氣溫升到近一百度，不得不開冷氣。用了幾天問題就來了，打開冷氣，聽到啟動的聲響，通風處吹出的氣流卻是熱的，屋外的中央空調風扇紋風不動。找到曾經來家裡修理過洗衣機及暖氣的電工，他說忙，要翌日或兩天後才有空，我記起半個月前接到電力公司的停電通知，告訴他別在第二天來。停電由早上8時到下午2時，想不到恢復通電後冰箱跟著壞了，真是屋漏偏逢連夜雨。

第三天早上，冰箱裡結的冰早就融化，我怕食物壞了，迫不及待給電工打電話：「前天我們約好你今天來修冷氣，我怕你忘記，所以打電話來提醒你。」「我今天不能來，要等到下星期。」「你不是答應過我今天來嗎？還有，昨天停電後，家裡的冰箱也壞了，你就兩樣一起修吧。」「你還是找別人吧，不要等我了。」我聽後為之氣結：「你怎麼這樣說話？」「我實在沒空，對不起。」他不等我回應就掛線了。我愣在那裡良久才回過神，放下電話後，打開世界日報，找到另一個同時會修冷氣、冰箱的電工，他說第二天下午過來看，聲明如不同意修理的價錢，要收諮詢費25元，我同意了。冷氣換了電容器、冰箱換了控制板後就正常運作，大家的心情也鬆弛了下來。

我的咳嗽西藥似乎不太見效，我只得換成中藥，連續咳了一個月的嗽總算治癒。我忽然記起兒時讀過白居易的「觀刈麥」：「足蒸暑土氣，背灼炎天光。力盡不知熱，但惜夏日長。」

在烈日下，「復有貧婦人，抱子在其旁，右手秉遺穗，左臂懸敝筐……拾此充飢腸。」

走筆至此，我就不覺有點汗顏，我是不是太過嬌嫩，享受慣了？