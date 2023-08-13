我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

開學在即 華人媽媽「反向海淘」買用品 只要一半價錢

好市多官網推出隱藏福利 舊電子品可換購物卡

順應環境 華人要改英文姓氏嗎 ?

穀冰子（加州）

回溯16至17世紀時，眾多英、德、法人移民墨西哥。為了融入新社會、適應新環境及避免被歧视等原因，改了西班牙姓。19世紀後子孫們用各種方式又從墨西哥移民來了美國，不少人又把西班牙姓改回原來的祖籍姓氏；如同二戰後在美國的日裔改中國姓，第二代德裔也紛紛使用不同方式改姓，沒別的目的，皆為了適應新環境，混一口更好的飯吃。

911後，中東姓氏的第一、二代在美國找工作難免較困難；多年前一實例，我及女兒皆認識的一個染金髪、年青人，考進了一家大律師樓。一年之後他告訴諸同事：我第一次用中東姓投履歴表到「本」公司，連面試的機會都沒有，某日吾心一橫，把姓後幾個字母去掉；不但得到面試，現在還變成你們的同事並升了官。這職場病態，也是老闆們說不出口的一件事（包括咱們老中企業或老闆，只想雇洋人的時候）。

筆者知道咱們中國人「行不更名，坐不改姓」但在英譯姓氏上，是不是就不要太計較，把「姓」微調一下？

現在有很多州改姓氏巳變得很難，就算指定媒體公告期通過後，更改的意圖也常被法官視為沒必要而拒絕。如今易如反掌的大好機會，只剩下入籍宣誓時，可以完全不需理由，也無需法院同意，就可把自己或第二代的姓修改。

當然過去的學經歷、房地產及信託等異動，都有不難的方法可配合更姓，包括附上入籍證書等。

每一個人都不難幫自己想出一個類似的洋姓（Caucasian-like last name）。下面是我還記得吾友們改的：霍=Fox, 胡Hu =Hugh , Lin =Lynn，梁= Lion 或Lieon , 盧=Luce或Lus, 蕭=Shaw, Wang=Wayne, 陳姓友人依東南亞鄉音改成Dean 或 Schern . 有名的中國人駱家輝英文姓為Locke, 還有更多的名人，可自行谷歌。

還記得盧氏（Luce)猶豫來找我，我說: 怕中國強了後悔？再設法改回來就是了；怕面試時老板覺得上當？用您的實力證明就是了。

面試 墨西哥 移民

上一則

減碳環保 從放寬電動車補助開始

下一則

中菲會有下一次仁愛礁衝突？

延伸閱讀

我的紀念冊

我的紀念冊
中國人赴日韓旅遊解禁後會去哪國玩？看匯率便知答案

中國人赴日韓旅遊解禁後會去哪國玩？看匯率便知答案
哄女兒開心 墨西哥爸穿粉紅公主裝看芭比：為了她都值得

哄女兒開心 墨西哥爸穿粉紅公主裝看芭比：為了她都值得
美國從中國進口年減24% 墨西哥躍為最大貿易夥伴

美國從中國進口年減24% 墨西哥躍為最大貿易夥伴

熱門新聞

信評機構惠譽（Fitch）最近摘除美國AAA頂級債信評等，但美國債台高築和財政赤字問題由來已久，如果延續過去30年走的荒謬路線，美債信評將面臨更多降級。（美聯社）

美國債信被降級 原因在自毀長城

2023-08-06 06:03
「一洲焦點」談倫敦塗鴉牆事件。(Getty Images、世界新聞網)

一洲焦點／塗鴉牆之亂 凸顯部分中國留學生要不得的心態

2023-08-11 08:39
「一洲焦點」談火箭軍及美中間諜戰。(央視、世界新聞網)

一洲焦點／火箭軍出大事 美中軍事間諜戰開打

2023-08-06 11:26

中國不能成為外國人恐懼不來的國家

2023-08-09 00:31
鴻海創辦人郭台銘。(本報資料照片)

郭台銘想當粘著劑 還是絞碎機？

2023-08-07 02:00
「一洲焦點」談在加州發現的神秘非法實驗室。(世界新聞網)

一洲焦點／加州病毒實驗室與中國的關聯 疑點重重

2023-08-06 18:00

超人氣

更多 >
鄭州18歲高中生繼承百萬房產「半價賣掉」 原因令人傻眼

鄭州18歲高中生繼承百萬房產「半價賣掉」 原因令人傻眼
好市多官網推出隱藏福利 舊電子品可換購物卡

好市多官網推出隱藏福利 舊電子品可換購物卡
中國版雷曼風暴？中融信託暴雷引恐慌 逾期兌付483億

中國版雷曼風暴？中融信託暴雷引恐慌 逾期兌付483億
失聯華女家人澄清：金芳訂好回程票 決非留美不歸

失聯華女家人澄清：金芳訂好回程票 決非留美不歸
劉嘉玲發文洩生活狀態 面對「梁朝偉私生子」傳聞回應引關注

劉嘉玲發文洩生活狀態 面對「梁朝偉私生子」傳聞回應引關注