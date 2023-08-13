順應環境 華人要改英文姓氏嗎 ?

回溯16至17世紀時，眾多英、德、法人移民 到墨西哥 。為了融入新社會、適應新環境及避免被歧视等原因，改了西班牙姓。19世紀後子孫們用各種方式又從墨西哥移民來了美國，不少人又把西班牙姓改回原來的祖籍姓氏；如同二戰後在美國的日裔改中國姓，第二代德裔也紛紛使用不同方式改姓，沒別的目的，皆為了適應新環境，混一口更好的飯吃。

911後，中東姓氏的第一、二代在美國找工作難免較困難；多年前一實例，我及女兒皆認識的一個染金髪、年青人，考進了一家大律師樓。一年之後他告訴諸同事：我第一次用中東姓投履歴表到「本」公司，連面試 的機會都沒有，某日吾心一橫，把姓後幾個字母去掉；不但得到面試，現在還變成你們的同事並升了官。這職場病態，也是老闆們說不出口的一件事（包括咱們老中企業或老闆，只想雇洋人的時候）。

筆者知道咱們中國人「行不更名，坐不改姓」但在英譯姓氏上，是不是就不要太計較，把「姓」微調一下？

現在有很多州改姓氏巳變得很難，就算指定媒體公告期通過後，更改的意圖也常被法官視為沒必要而拒絕。如今易如反掌的大好機會，只剩下入籍宣誓時，可以完全不需理由，也無需法院同意，就可把自己或第二代的姓修改。

當然過去的學經歷、房地產及信託等異動，都有不難的方法可配合更姓，包括附上入籍證書等。

每一個人都不難幫自己想出一個類似的洋姓（Caucasian-like last name）。下面是我還記得吾友們改的：霍=Fox, 胡Hu =Hugh , Lin =Lynn，梁= Lion 或Lieon , 盧=Luce或Lus, 蕭=Shaw, Wang=Wayne, 陳姓友人依東南亞鄉音改成Dean 或 Schern . 有名的中國人駱家輝英文姓為Locke, 還有更多的名人，可自行谷歌。

還記得盧氏（Luce)猶豫來找我，我說: 怕中國強了後悔？再設法改回來就是了；怕面試時老板覺得上當？用您的實力證明就是了。