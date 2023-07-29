月前葉紅學妹來電，表示七月藉著葉廷基老師逝世一周年，有意舉辦一場音樂會來作個紀念，並希望我能寫點關於葉老師的一些點滴。

噢，不經不覺，葉老師已經離開我們快一年了，回想中學時代跟隨老師學習到很多音樂知識，感恩之餘，也很想寫寫一些自己的感受。

我自少喜愛唱歌，一些旋律簡單的流行歌曲聽過後都能哼上幾句，雖然自己天生的歌聲聲線、音域等，都與成為出色的歌唱者相去甚遠，經過葉老師的音樂、歌唱理論啟示，明白唱歌要唱得好，除了聲線、音域這些天生要素之外，拍子、感情、咬字等後天技巧，更是非常重要，老師的教誨令我對唱歌開竅之餘，也重拾了信心。

我的音樂啟蒙，除了小學時依樣畫葫蘆、留聲機式的跟著老師「唱遊」外，全是源自葉老師。從進入鳴遠唸初一開始，學唱校歌是第一要務，其他音樂課程就是樂理，五線譜以及葉老師最專門的視唱揮拍法，鳴遠學生基本上都有樂理基礎，同時具備基本指揮能力，葉老師可謂居功至偉。

為了能夠發揮團隊精神，同時培養合唱音樂興趣，葉老師念茲在茲、不辭勞苦每年都舉辦全校班際合唱比賽。在鳴遠的日子，每年的合唱比賽無疑是最令我感受到音樂的魅力，以及體會到合作的力量。

「磨去個人的稜角，求得圓的整體美，是合唱最好的技巧」，是葉老師最常提及的合作團隊座右銘。

葉老師除了任教母校多年，亦兼任其他華校音樂導師，1969年更創辦了「海光音樂舞蹈學院」，為音樂、舞蹈專業造就不少人材，在教育、文化界獲得極高的讚譽。

畢業後沒幾年，越南 軍情吃緊，最後山河變色下，我和葉老師一家人不約而同輾轉來到美國南加州 洛杉磯天使之城定居，亦得以重會，每年的校友會聯歡都能向葉老師請益，三十年如一日。

上世紀九○年代，某年某月的某一天，我不知吃過什麼特效藥、或是太閒著無聊，居然還創作了一兩首有歌有詞的歌曲，葉老師還因此在校友會聖誕新年聯歡會中，將他手中的指揮棒象徵式地移交到我手中，並謂今後可以薪火相傳了。當然，相信那只是葉老師一時興起的說詞，論老師的得意門生弟子，論資排輩，最得力的接班人怎麼樣也排不到我，這一點是絕對肯定的。

葉老師不幸於2022年7月27日安詳去世。師母、學妹把這個不幸訊息告訴了我，對失去恩師深感悲痛，但生老病死是自然規律，每個人都不可抗拒。

我把這個不幸消息放上校友會網站、校友會臉書、校友會微信 群，以及分別通知校友會理事、同學等，大家都感到非常悲痛。

親愛的葉老師，您離開已經一年了，但您的諄諄教導，您對藝術的執著精神、將永遠在我心中奏響，您的光芒將永遠指引著我的音樂道路。

永遠懷念您，敬愛的葉廷基老師！

海角光芒照樂花，鳴中耀漢譽天涯；

葉師桃李開寰宇，不朽精神振越華。