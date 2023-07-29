懷念恩師
月前葉紅學妹來電，表示七月藉著葉廷基老師逝世一周年，有意舉辦一場音樂會來作個紀念，並希望我能寫點關於葉老師的一些點滴。
噢，不經不覺，葉老師已經離開我們快一年了，回想中學時代跟隨老師學習到很多音樂知識，感恩之餘，也很想寫寫一些自己的感受。
我自少喜愛唱歌，一些旋律簡單的流行歌曲聽過後都能哼上幾句，雖然自己天生的歌聲聲線、音域等，都與成為出色的歌唱者相去甚遠，經過葉老師的音樂、歌唱理論啟示，明白唱歌要唱得好，除了聲線、音域這些天生要素之外，拍子、感情、咬字等後天技巧，更是非常重要，老師的教誨令我對唱歌開竅之餘，也重拾了信心。
我的音樂啟蒙，除了小學時依樣畫葫蘆、留聲機式的跟著老師「唱遊」外，全是源自葉老師。從進入鳴遠唸初一開始，學唱校歌是第一要務，其他音樂課程就是樂理，五線譜以及葉老師最專門的視唱揮拍法，鳴遠學生基本上都有樂理基礎，同時具備基本指揮能力，葉老師可謂居功至偉。
為了能夠發揮團隊精神，同時培養合唱音樂興趣，葉老師念茲在茲、不辭勞苦每年都舉辦全校班際合唱比賽。在鳴遠的日子，每年的合唱比賽無疑是最令我感受到音樂的魅力，以及體會到合作的力量。
「磨去個人的稜角，求得圓的整體美，是合唱最好的技巧」，是葉老師最常提及的合作團隊座右銘。
葉老師除了任教母校多年，亦兼任其他華校音樂導師，1969年更創辦了「海光音樂舞蹈學院」，為音樂、舞蹈專業造就不少人材，在教育、文化界獲得極高的讚譽。
畢業後沒幾年，越南軍情吃緊，最後山河變色下，我和葉老師一家人不約而同輾轉來到美國南加州洛杉磯天使之城定居，亦得以重會，每年的校友會聯歡都能向葉老師請益，三十年如一日。
上世紀九○年代，某年某月的某一天，我不知吃過什麼特效藥、或是太閒著無聊，居然還創作了一兩首有歌有詞的歌曲，葉老師還因此在校友會聖誕新年聯歡會中，將他手中的指揮棒象徵式地移交到我手中，並謂今後可以薪火相傳了。當然，相信那只是葉老師一時興起的說詞，論老師的得意門生弟子，論資排輩，最得力的接班人怎麼樣也排不到我，這一點是絕對肯定的。
葉老師不幸於2022年7月27日安詳去世。師母、學妹把這個不幸訊息告訴了我，對失去恩師深感悲痛，但生老病死是自然規律，每個人都不可抗拒。
我把這個不幸消息放上校友會網站、校友會臉書、校友會微信群，以及分別通知校友會理事、同學等，大家都感到非常悲痛。
親愛的葉老師，您離開已經一年了，但您的諄諄教導，您對藝術的執著精神、將永遠在我心中奏響，您的光芒將永遠指引著我的音樂道路。
永遠懷念您，敬愛的葉廷基老師！
海角光芒照樂花，鳴中耀漢譽天涯；
葉師桃李開寰宇，不朽精神振越華。
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