台灣國際參與與2758號決議案

5月21日，第76屆世界衞生大會（WHA ）在瑞士日內瓦舉行，會前12個台灣邦交國向世界衞生組織（WHO）秘書處提交「邀請台灣以觀察員身分參與世界衛生大會」提案，但WHA拒絕將該提案納入大會議程中，正式排除邀請台灣參加本屆會議，這是台灣連續第七年被拒於WHA大會門外。

儘管國際支持台灣參與國際組織的呼聲不斷，歐美國家的行政及立法部門也一再發表聲明，支持台灣加入聯合國 下屬的國際組織，但為什麼至今卻毫無進展呢？

關鍵在於台灣參加聯合國及其下屬組織一事，必須根據聯合國2758號決議案處理。什麼是聯大第2758號決議案呢？那是1971年10月25日，第1976次聯合國全體會議通過的決議案，該決議案規定：「恢復中華人民共和國的一切權利，承認她的政府的代表為中國在聯合國組織的唯一合法代表，並立即把蔣介石的代表從它在聯合國組織及其所屬一切機構中所非法占據的席位上驅逐出去。」

決議文中並沒有出現「台灣」二字，只出現「蔣介石的代表」，這當然是指中華民國的代表。民進黨 一貫主張台灣與中國「互不隸屬」，決議文並未直接提及台灣是中華人民共和國的一部分，所以民進黨認為2758決議案並不適用於台灣。

美國國會也支持這種說法，最近美國聯邦眾院外交委員會還通過了「台灣國際團結法案」，該案旨在反制中國以2758號決議案阻礙台灣參與國際組織。

然而，2758號決議案多年來在聯合國及國際社會並未引起多少爭議，國際社會一般認為今天的台灣政府是中國大陸國民政府的延續，台灣問題應按照「一中原則」處理，而對於台灣不同執政黨的兩岸立場似乎並不感興趣。

現在問題是：既然歐美國家如此強烈支持台灣參與聯合國下屬組織，為什麼他們從未在聯合國大會上正式提案讓台灣加入或直接挑戰2758號決議案呢？簡單的答案是：歐美國家在聯合國大會上的票數不足，無法撼動2758號決議案。

聯合國大會的投票規則是一國一票多數決，用聯合國193會員國來算，通過重大決議需要三分之二的多數，即129國，一般決議需要簡單多數，也就是97國。歐美國家在聯合國大會上總共只有40餘票，而在站在中國這邊的第三世界國家眾多，票數可觀。例如，非洲國家54國，除了史瓦帝尼（Eswatini）外，全都站在中國那邊，伊斯蘭國家有47個，支持中國占42個，東南亞及中南美國家基本上也都是站在中國那邊。

因此，對於美國而言，在涉台問題上，獲得聯合國過半數以上的票幾乎是一個「不可能任務」，在這種情況下，美國即使正式提案，也無法獲得大會通過，何況還要冒著與中國翻臉的風險，美國自然就不會提案了。

台灣參加國際組織其實是一場中美外交角力戰，台灣在外交上無能為力，只能完全依賴美國，但這幾年，美國講了這麼多次要促成台灣加入國際組織，美國國會也通過一些相關的法案，但至今台灣仍未能加入任何國際組織，這說明美國的影響力是有限的，這是民進黨政府必須面對的政治現實。同時，參與WHO提案的台灣邦交國每年遞減是另外一個警訊，即時間並不站在台灣這邊。「形勢比人強」，如果兩岸對立不化解，台灣參與國際組織的前景將持續暗淡，美國也愛莫能助。