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陳安利／亞特蘭大
2023-05-27 02:00 ET
保家衛國犧牲命
戰火蹂躪威懾民
衝鋒陷陣殲滅群
硝煙彌漫惶人心
親友傷亡日夜驚
流離失所永不寧
寰宇共識倡和平
切勿重踏覆轍境
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一洲焦點／數人頭之戰：如何通過債限預算案
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