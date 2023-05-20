阻止槍擊案不斷 媒體宜有所為

「Viewer discretion advised」是媒體讓觀眾在看到一個特別狀況之前先做心理準備，以免過度驚嚇。

去年在德州 烏瓦德（Uvalde） 市的小學槍殺慘案，19名學童及兩位老師喪生槍下。警方需要家長到校用DNA 去識別自己的孩童，沒有解釋原因。筆者之後才瞭解兇手用強力衝鋒槍打了多發子彈，學童們血肉模糊無法識別。媒體不只是沒有提供兇案現場照片，連這一個原因都不願意揭露，也許需要保護死者隱私之外，避免驚嚇讀者。

5月19日「The Week」雜誌的編輯也提及以上媒體封鎖慘狀的例子，質疑如果有關單位看到學童的臉部都被打掉的恐怖慘狀，還能繼續無動於衷？換言之，是否要等到「不見棺材不落淚」才有所作為，例如控制如AR-15之類強大火力的槍枝。

支持槍枝的共和黨 政客對屢次發生槍殺案的直接反應為：不是槍枝的錯，而是人為因素。筆者同意兇手難辭其咎，但是槍枝也實為「助長殺人惡行」的工具。

美國民間擁有2000萬支如AR-15的衝鋒槍，沒收這些槍枝如緣木求魚。川普在近期的造勢會中，居然保證川粉的愛槍不被繳械，對近來不斷的槍殺案視若無睹。另一方面，執政黨官員除了每次凶殺案之後，降半旗以及去現場哀悼外，做了什麼防範工作？也許他們還沒有看到凶案慘狀。

The Week的編輯説得好：明州 的喬治佛洛依德被警壓喉致死的照片被公諸於世，才能揭發警方執法過當的實情。同樣地，媒體對於大型槍殺案的Viewer Discretion是否也可以不再考慮？看到無辜學童慘死在槍下，護槍的政客、擁槍的民眾、無所事事的官員仍然能夠無動於衷不為所動？

禁槍不易但是限槍可行。筆者建議：提高購槍年齡，除了在家用槍自衛以及去靶場打靶外，不准攜帶如AR-15之類的槍枝上街，遑論帶入任何公共場所。警方可以仿照於感恩節設立路障測試酒精防止酒駕一樣，在每個月的任何時間及地點盤查，有嫌疑的駕駛人車內是否攜帶武器，違者沒收槍枝扣留入獄。警方隨時「臨檢」對於攜槍準備作案的槍手應該是一個警示作用。

到今年四月底為止，一次造成四人以上的傷亡案件高達185件。254人包括兇手死亡，708人受傷！執政黨、在野黨的官員及民眾必須正視這個問題，不能再以個人的自由去犧牲無辜的生命。前題是媒體需要擔負重任，去揭露殺傷力極大的槍枝造成的凶案慘狀，即使是一個血淋淋慘不忍睹的畫面。唯有如此，才有可能喚醒對美國不斷的凶殺案已經麻木的民眾以及政客們，以謀求對策。