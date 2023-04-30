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中共獨生子女政策的危害

馬佑俠（紐約）

聨合國宣布，2023年4月14日，印度人口預計達14億，並開始超過中國，成為世界第一（年底預計超300萬）。而在早幾個月，中國國家統計局宣布，中國人口負增長，死多生少，相差85萬。

中國原本有些人很看不起印度，認為這個國家人口多，亂糟糟的，趕火車，坐輪渡，敢趴在頂棚窗外；到恒河洗個澡也算最大幸福；在邊境好惹事，吃過中國自衛反撃敗仗。但現在也有愈來愈多得人認為不能小覷印度。

它醫藥發達，軟件領先，國民英語好，留學生質量高，現任英首相蘇納克就是印裔；孟賣不輸上海；印度人不仇富卻認命；再差的貧民窟政府也配齊水電、抽水馬桶；人口多，沒有人口危機。而中國卻存在人口危機。

中國人口危機是因為人口政策不當造成的，尤其是獨生子女政策。

計畫經濟時提計畫生育政策，倒還匹配，特殊情况還有生二胎可能。後來強調只生一個子女好，尤其是改革開放後再實行獨生政策就錯了。

一刀切，不是因人而異，優質優生，人為操控，違背規律。懷胎五六個月還要引產打掉，危及生命；行政干預做為後盾，執行好的有補貼奬勵，違背的有罰款處分，帶強迫性，但張藝謀超生三孩罰款748萬人民幣（108.5萬美元），九牛一毛。

一對獨生子女夫婦，要照顧兩家二老，凡事只得輪流，諸多不便。如遇獨生子女夭折，就產生「失獨」家庭，一二十年前以百萬計，一二十年後以千萬計，都要補貼。

不孝有三，無後為大。有這種意識的人，頭胎女孩，二胎無望，離婚率百分百，頻增離異家庭數量。

放開二胎，搞得太晚，過了經濟高速增長期，青年人找工作難，接著放開三胎也沒有用，生得起，養不起。找不到工作，不能老考研，故產生大群啃老族，蹲在家裡，包管吃喝，何樂不為。其中不少成了「頂客族」（DINK），不結婚，不生子，急死父母。

更要命的是，人口雖多，生育率下降，招工困難，影響徵兵，經濟怎麽上去，高官誰來保護，這才是關鍵的關鍵。

目前尚無解决之策。要麼實行前蘇聯辦法，給予結婚生子夫婦免費住房，生育多的授予「母親英雄」稱號。馬斯克現有十餘子女，連偷情私生嬰兒也敢抱著拍視頻，公開曝光，揚言：「我的使命就是搞科研、賺鈔票、生孩子。」應該招聘他為「生育大使」，傳授生育祕笈。

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