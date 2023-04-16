我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加「搖滾機器人」挺進全國賽 9位女孩組成 不乏華裔生

鼓吹兒童擁槍權？南達科他州長：2歲孫女已有2把槍

馬英九祭祖參訪 大陸人民歡迎

張世功

馬英九滿懷台灣人民的友好期望，十分順利的完成了12天的中國大陸祭祖參觀、發表演講的活動。所到之處受到了各級政府及大陸民眾自發的熱烈歡迎。相關新聞點讚率竟達史無前例的1億多人次，表現出中央政府與人民對70年前曾有過爺爺輩、叔叔輩「血海深仇」的老國民黨早已忘卻。

兩岸人民多麼的渴望友好和平，現代的國民黨主席及民主選舉的前總統，更是習近平的朋友，國民黨也是友黨。這就是振興中華的基礎，就是兩岸和平友好的基礎。

令人驚訝的是，在馬英九出訪前，台灣一小部分和中國大陸一小部分網友譏諷為「舔共，臭要飯的」，更有台灣某媒體年輕主持人大聲遣責「難道你忘了共產黨殺了多少國民黨嗎？」，老一輩的國共仇恨在大陸早已銷聲匿跡，為什麼在已經實行民選的台灣卻有如此大的市場？台式民主出了什麼問題？難道讓兩岸世世代代仇恨下去、爆發戰爭才好？面對由階級鬥爭為綱轉為經濟發展為綱的中共，已經成為經濟建設的大機器，與全國人民共同創造出經濟發展的奇跡，不值得認真研究學習嗎？三、四十歲的媒體人竟然強調老一輩國共仇恨，這些人該換換腦袋了。

人民和平安定是第一位，物質生活是第二位的，民主自由是第三位的，不能本末倒置，不能為了民主而丟命，命都沒了，民主何用？向馬英九學習，即堅持原則，又與強勢為友，排除兩岸低層人士的譏諷謾罵，依然奔赴去大陸的和平之旅。，

讓前總統馬英九在大陸公開宣傳中華民國獨立存在的現實，並受到各級政府及民眾的歡迎，這是大陸建政以來的首次，其深遠影響不可低估。秦剛拿著大陸憲法說：台灣是中華人民共和國的領土。馬英九說：大陸是中華民國的領土。這是同屬一個中國的共同認知，這就是「九二共識」。蔡英文由就任演講的承認，到現在的反悔，加劇了兩岸的矛盾，給武統分子可乘之機，面臨誘發戰爭的危險。

台灣歷屆執政黨，都遵循包含一中的中華民國憲法，他們都認為中華民國就是他們的獨立國號，他們共同的認為在此之外，沒有任何必要再畫蛇添足、節外生枝的搞個其它的獨立共和國。也就是說以推翻中華民國為目標的台獨勢力永遠不會得逞。

試想：如果習近平先走一步，邀請馬英九擔任大陸正國級領導人，專項負責兩岸和平統一事項，是不是加速和統，改善中美關係，展現大國胸懷，促進世界和平的大好事情？

馬英九 中華民國 國民黨

上一則

肯塔基州槍殺案應該怪誰?

延伸閱讀

秦剛會見拉夫羅夫 稱繼續推動烏克蘭問題政治解決

秦剛會見拉夫羅夫 稱繼續推動烏克蘭問題政治解決
馬英九月底赴希臘 出席經濟論壇演說兩岸和平重要性

馬英九月底赴希臘 出席經濟論壇演說兩岸和平重要性
馬英九講台灣總統 大陸能接受？馬營：有密切溝通

馬英九講台灣總統 大陸能接受？馬營：有密切溝通
跟馬英九訪中 踢警車喊「反攻大陸」 政大法律系教授道歉

跟馬英九訪中 踢警車喊「反攻大陸」 政大法律系教授道歉

熱門新聞

「一洲焦點」談國防密件外洩影響、馬克宏棄台論。(美聯社、世界新聞網)

一洲焦點／國防洩密不妙、馬克宏被圍剿 法艦過台海峽

2023-04-12 14:01

美國的分裂危機 遠比中俄嚴重？

2023-04-12 02:21
中國近日對台灣實施軍演與禁肮。(路透)

一洲焦點／中共對台軍演：揭開什麼計畫？

2023-04-14 09:28

圍台軍演台灣不驚 北京得不償失

2023-04-11 02:00

一帶一路十年走來 今年艱苦轉向

2023-04-13 02:00

商業地產恐成銀行風暴下一張骨牌

2023-04-10 02:00

超人氣

更多 >
他成最悲情男星？沒演到蝙蝠俠 還被迫辭演不可能任務

他成最悲情男星？沒演到蝙蝠俠 還被迫辭演不可能任務
美元即將變成「廁紙」？克魯曼舉3理由駁斥

美元即將變成「廁紙」？克魯曼舉3理由駁斥
岸田文雄遇襲 漁港大叔秒反應率先壓制犯嫌

岸田文雄遇襲 漁港大叔秒反應率先壓制犯嫌
治療阿茲海默症新法 MIT蔡立慧團隊大突破

治療阿茲海默症新法 MIT蔡立慧團隊大突破
何超蓮同框「大29歲同父異母姊姊」 美貌神複製

何超蓮同框「大29歲同父異母姊姊」 美貌神複製