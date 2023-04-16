馬英九祭祖參訪 大陸人民歡迎

馬英九 滿懷台灣人民的友好期望，十分順利的完成了12天的中國大陸祭祖參觀、發表演講的活動。所到之處受到了各級政府及大陸民眾自發的熱烈歡迎。相關新聞點讚率竟達史無前例的1億多人次，表現出中央政府與人民對70年前曾有過爺爺輩、叔叔輩「血海深仇」的老國民黨 早已忘卻。

兩岸人民多麼的渴望友好和平，現代的國民黨主席及民主選舉的前總統，更是習近平的朋友，國民黨也是友黨。這就是振興中華的基礎，就是兩岸和平友好的基礎。

令人驚訝的是，在馬英九出訪前，台灣一小部分和中國大陸一小部分網友譏諷為「舔共，臭要飯的」，更有台灣某媒體年輕主持人大聲遣責「難道你忘了共產黨殺了多少國民黨嗎？」，老一輩的國共仇恨在大陸早已銷聲匿跡，為什麼在已經實行民選的台灣卻有如此大的市場？台式民主出了什麼問題？難道讓兩岸世世代代仇恨下去、爆發戰爭才好？面對由階級鬥爭為綱轉為經濟發展為綱的中共，已經成為經濟建設的大機器，與全國人民共同創造出經濟發展的奇跡，不值得認真研究學習嗎？三、四十歲的媒體人竟然強調老一輩國共仇恨，這些人該換換腦袋了。

人民和平安定是第一位，物質生活是第二位的，民主自由是第三位的，不能本末倒置，不能為了民主而丟命，命都沒了，民主何用？向馬英九學習，即堅持原則，又與強勢為友，排除兩岸低層人士的譏諷謾罵，依然奔赴去大陸的和平之旅。，

讓前總統馬英九在大陸公開宣傳中華民國 獨立存在的現實，並受到各級政府及民眾的歡迎，這是大陸建政以來的首次，其深遠影響不可低估。秦剛拿著大陸憲法說：台灣是中華人民共和國的領土。馬英九說：大陸是中華民國的領土。這是同屬一個中國的共同認知，這就是「九二共識」。蔡英文由就任演講的承認，到現在的反悔，加劇了兩岸的矛盾，給武統分子可乘之機，面臨誘發戰爭的危險。

台灣歷屆執政黨，都遵循包含一中的中華民國憲法，他們都認為中華民國就是他們的獨立國號，他們共同的認為在此之外，沒有任何必要再畫蛇添足、節外生枝的搞個其它的獨立共和國。也就是說以推翻中華民國為目標的台獨勢力永遠不會得逞。

試想：如果習近平先走一步，邀請馬英九擔任大陸正國級領導人，專項負責兩岸和平統一事項，是不是加速和統，改善中美關係，展現大國胸懷，促進世界和平的大好事情？