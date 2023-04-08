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H1B中籤率低 今年估僅15% 華生留美更難

68歲西班牙女星再當媽 精主是已逝兒子

清明春意已近冬

章濟貧／洛杉磯

清明時節春意濃，懷念故友心意重。

光陰似箭催人老，浮生若夢已近冬。

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一洲焦點／法律攻防戰 川普的王牌是夫人梅蘭妮亞？

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