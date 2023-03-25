我們每天都面臨新挑戰

我的診所每天常有新的病人，即使舊的病人，也常有新的毛病發生，這些對我來說都是一種挑戰。我總是想法解決病人的苦痛，當病人問題解決時，我就有一種滿足和驕傲的感覺，因為我再次克服了挑戰。

我們日常生活中充滿挑戰，從孩提時期起就有，例如沒有做完指定的功課、沒有準時起床、學期結束有沒有得到父母期待的A成績…這就是受東方文化影響孩子所面臨的挑戰。

職場上，所面臨的挑戰更是比比皆是，要保住職位，必須要表現比同事好，不然被炒魷魚的就是自己；要升遷，也必須擊敗其他同仁。所以工作時，時時刻刻都必須接受挑戰，證明自己比同儕好。

運動場上，更是無時無刻都要接受挑戰，證明自己出人頭地，才能得到獎牌，獎金。球王Novak Djokovic就是時時挑戰自己，如今已連任世界網球球王378周，超過前任Steffi Graf所保持的紀錄。

商場上，商品必須不時接受挑戰，證明自己的產品好過別家的，才能殺出重圍，打開銷路，占據市場。Tesla和比亞迪在電動車 市場就是經過不停的挑戰，而占據大部分市場，蘋果在手機市場的獨霸，也是如此。

個人如果能接受挑戰、克服困難，那麼往成功之路就跨越一大步了。馬斯克 的航天公司Space X就是不斷接受挑戰、不斷克服困難，終於成功發射火箭。而且更進一步，能够成功收回火箭，重複使用，節省許多費用，成為美國甚至全世界屬一屬二的私人太空 企業。

2018年5月14日，中國爬山好手夏伯渝，在69歲時，經過五次嘗試，終於克服裝義肢兩腿不便及大腿血栓的危險，登上8848公尺世界第一高珠穆朗瑪峰，夏先生克服了世界上最困難的挑戰。當我看到短片，他克服冰川的裂溝、極度的寒冷及割臉的寒風，最終一步一步登頂，當時他淚留滿面、馬上和太太通話。我心裡也非常激動，「人定勝天」此言不虛。

所以說人生的挑戰到處都有，而且是無極限的，必須要以樂觀及堅定的決心，做好充分的準備及計畫來迎接它們，必定能克服困難，成功登頂。