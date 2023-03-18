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「落跑市長」和「更上一層樓」

葉國新／羅斯密市

台灣目前的新聞都被兩大氣流籠罩，一則以兵凶戰危大戰臨頭，另一則全民歇斯底里的鬧著，誰會被拱出成為2024年總統大位的候選人，島內與海外民眾的感受有天壤之別。儘管老美的空軍司令Mike Minihan頻頻聲稱中國可能於2025年入侵台灣 ，台灣老百姓每天也忙著缺電、缺藥和缺蛋這些攸關每天生活必需品的緊張供應，但是最近國防部推出的延長兵役訓練從四個月至一年，推動凡16歲以上的娃娃男女生皆要造冊登記以便下一步行動，更加令父母們感到憂心忡忡。

2023年以來，全球新冠疫情似乎已近尾聲，接下來的挑戰是如何確保台灣不被戰爭洗禮，甚至不願看到老美兵推結論下的「慘勝」。誰是2024年台灣的執政者？重大責任可能不亞於當前強國的領導人。有人認為台海若發生戰爭，就會引爆第三次世界大戰，這並非沒有理由不去擔心。

台灣島內藍、綠和白三黨目前三分天下，兩大一小各有苗頭。目前綠白似乎已近成定案，只剩下藍營還在處於口水階段，在這些紛擾不斷出現下，「落跑市長」頻頻出現新聞評論，延伸出現的副產品如「落跑市議員」、「落跑立委」等等層出不窮。這種批評別人轉跑道之奚落並不公允，台灣是個自由民主法治社會，競選公職是個人自由，能否被認可由選票決定，惡質選風就是無所不用其極，抹紅抹黑口水滿天飛，在這方面藍綠都沾上了邊。

「落跑X X」起源於1999年，一部美國喜劇電影「落跑新娘」發行。由Julia Roberts和Richard Gere主演。導演是Garry Marshall，而正式登上台灣政治佼佼者則是韓國瑜，2019年10月，從高雄市長變成中華民國總統候選人。去年2022，有前衛福部長陳時中轉戰台北市市長。最近2023年初，又有台北市議員王鴻薇剛當選連任，不久立即競選蔣萬安留下的立法院委員空缺。分析其轉換跑道成功與否無關於他們的選擇，而取決於他們是否有能力勝任於該職，及其被選民的認同。

美國第44任總統歐巴馬，是典型的美國「落跑」代表人物，他曾當選為伊利諾州參議員八年之久（1996-2004），他在2004年以超高票當選美國聯邦參議員( 代表伊州參議員席位，任期六 年），但歐巴馬在任期未滿時，在2007年2月宣布將參選美總統，他的對手是鼎鼎有名的前美國第一夫人希拉蕊。由於他的機智和口才極隹，終於擊敗希拉蕊並當選美國第44任總統，也是歷史上唯一的美國黑人總統。

歐巴馬之轉換跑道，在第一任美國聯邦參議員任職期間即參加總選大選，美國上下並沒有人質疑他的正當性，更豈有「落跑」之實責難。究其原因就是他的能力和表現，在一般老百姓眼中，他是確實具有做為一個總統的顏值和風範不容置疑。我記得在2004年，他在全美民主黨大會裡，做為主題的演説者的表現令人感到非常驚艷，我有幸當時能聆聽他的全部內容，他的確是一個很會感動群眾的政治人物，那是我第一次知道有一位很出眾的明日之星。

有能力和衝勁的人，又認清現實世界和及時掌握機會，不只為了個人，並為了大眾和國家「更上一層樓」，他們不止為了蒼生甘下苦海，甚至服膺了「天將降大任於斯人者」之境界，實在令人敬佩。

參議員 歐巴馬 中華民國

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