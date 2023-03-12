食人習俗是人類歷史的恥辱

香港 某名媛被殘忍肢解並烹食的恐怖新聞，轟動中外，筆者亦深為震驚：曾經的前夫家族竟然是此案主謀，何其兇殘野蠻而不可理喻，于文明發達的21世紀更是怵目驚心。

然而，人類在世界範圍內的食人惡習倒真是普遍存在的。據達爾文、赫胥黎與科林奇（John Collinge).等科學家的考據所載：火地島人冬天以濃煙熏殺老年婦女而食之，卻留下狗到日後再殺，「因狗能捉海獺」；直到1867年，斐濟維提島人還曾將一名向部落首領示好的英國傳教士殺害食之；北美易洛魁人也曾殘忍地烹食不止一個的耶穌會神父。

至於華夏古代，典籍所載食人惡俗，更是比比皆是：《呂氏春秋》記衛懿公被翟人所殺，「盡食其肉，獨舍其肝」；《晉書》雲：苻登每戰殺賊，名為熟食，士眾從之，啖死人肉；據《太平廣記》，唐朝酷吏來俊臣被誅棄市，「國人無少長皆怨恨，竟剮其肉」；《資治通鑒》記宋文帝元嘉30年（西元453年）：「張超之走至合殿禦床之所，為軍士所殺，剮腸割心，諸將臠食其肉，生啖之」。

即使及至近現代以致當代，歐洲和中國也都還發生過駭人聽聞的食人事件。1610年在費羅勒裡大街刺死法國國王亨利四世的拉瓦亞克被捕後，先是在沙灘廣場被肢解，後來瘋狂的群眾紛紛手持刀劍，割食其肢體，一些農民還將其內臟帶回村中，有的農婦聲稱吃到了心臟；1968年在廣西武宣縣、隆安縣、浦北縣、上林縣等地，保皇派「聯指」在軍隊支持下，竟對造反派「4.22」大開殺戒，一年之內就屠殺十萬人之眾，甚至發生大規模食人事件，6月15日武宣縣就有造反派75人的心肝和肌肉 ，先後被野蠻的男女老少（含工人農民.國家幹部等）所吃掉。

雖然以上所述可能「有礙觀瞻」，但確是鐵證如山的事實，也是人類歷史之恥辱。西諺：人為何物？半是野獸，半是天使 。如今整體人類早已棄絕茹毛飲血乃至生食同類的恥辱過去，但個別罪犯竟還重操食人「舊業」，可見文明與野蠻往往區別於一念之間，而嚴懲法辦此類惡人，以儆效尤，又是何等重要！