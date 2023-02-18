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南加能承受7.8強震嗎？

薛永康／托倫斯

最近在土耳其、敍利亞的規模7.8強震，災區慘不忍睹。各國救援隊奮力搶救，當地天寒地涷，被困在瓦礫之中的災民在飢寒交迫之下，死亡人數勢將增加，實為令人悲嘆慘絕人寰的景象。

加州也是處於地震帶。1994南加州北嶺遭受6.7地震，事隔近30年記憶猶新；57人喪生、近9000人受傷、公寓倒塌、當地大學及醫院和攝影棚建築多處嚴重受損、公路斷裂，超過200億元損失。那只是6.7的地震，雖然震幅遠及聖地牙哥及拉斯維加斯。據地震專家指出，在土耳其、敘利亞的7.8強震所釋放出的能量為北嶺的45倍！如果7.8強震不幸降臨南加，我們準備好了嗎？

答案是沒有。依據US Geological Survey，7.8強震可以促使南加大約50棟左右，缺乏延展性鋼模的水泥建築 (non-ductile concrete buildings) 部分垮掉或是全垮，造成7500人死亡。而這些建築是建於1977年之前，缺乏抵抗強震的能力。另外不合抗強震標準為Soft Buildings，典型的多層建築物，只以圍牆為支柱，其最下一層為停車位，南加有許多公寓為此種建築。筆者建議：業者可以諮詢專家其物業的抗震能力以即時謀求對策。

依照2月10日洛杉磯時報報導，人口稠密的聖荷西、 三藩市以及南加的長堤市都沒有改建上述危樓的規定。洛杉磯、聖塔蒙尼卡以及西好萊塢市雖有規定，但是限期在2040前完成就行。問題是，往後的17年中能保證大地震不會發生嗎？至於面積大於2萬7298平方英里的內陸帝國(Inland Empire)、河濱以及聖伯納汀諾縣，則無任何改建危樓防強震的法令。

紐森州長上任後的政見不少，但是沒有防備強震的措施。1906在三藩市的7.8強震造成3000人死亡，無數建築倒塌。近120年後的今天，南加人口更稠密，建築也更多，需要加強抗強震的危樓則是不少。7.8強震如果降臨，後果不堪設想。我們應該如何防備？

當然，救急物資、疏散逃生、防瓦斯火災等都應凖備及演練。危樓業者除了保地震險外，為了保護自己以及租客，不要等待政府規定，應該即時加強或是改建以增加防震性。民眾除了避免進入、居住危樓外，必須要發聲；要求政府即時檢驗1977年前建造、無伸展性鋼模的水泥建築物，以及無強力支持架構的Soft樓房，確認其抗強震力，決定是否加強、改建或是拆除。

土耳其、敍利亞地震的災難為一警鐘，南加政府以及民眾應引以為鑑，對於防震措施絕對不可拖延，財物損失不論，人命關天、未雨綢繆，以避免悲劇在南加重演。

南加大 地震 加州

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