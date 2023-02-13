關鍵晶片戰 美國積極部署

2022年，台灣護國神山台積電 被逼到美國亞利桑納州（Arizona）設廠，製造最先進的晶片 。數百位高級技師及他們親屬因此都得到綠卡，這顯示美國積極部署生產先進晶片，意圖獨霸將來晶片市場。

克米勒（Chris Miller）在他的晶片戰爭（CHIP WAR the fight for the world's most critical technology) 點明晶片戰爭，是現在世界上最關鍵的科技戰。

最原始的計算機是用真空管（vacuum tube），但它體積大，一部機器就占用整個房間。後來兩位貝爾實驗室（Bell Laboratory)的Walter Brattain及John Bardeen 成功的證明了半導體（semiconductor）的理念，及以後實用的基礎。他們還因此得了諾貝爾獎 。

半導體也叫做Chip（晶片）、microchip或IC (integrated circuit )，它是由矽土做原料、做成片（wafer），然後在上面輔上導體或半導體，後由光刻機（photolithography）照設計進行光切割。同樣方法可以製造好幾層，然後進行切割成晶片，最後才封裝（packaging）。事實上，整個製造晶片的過程，比上述複雜的多。

基本上，晶片的產生分成設計（design）及製造（production）兩種工廠，設計的叫fabless，製造的叫foundries。前者如Qualcomm、Nvidia及AMD（Advanced Micro Devices）；後者如台積電（TSMC）、Global Foundries。如果兩者皆包則有三星（Sam Sung）及Intel。

晶片分成兩種：記憶的（memory chip）及運算的（logic chip），前者首推Intel。

1965年，Intel的創始者之一Gordon Moore預測：在未來10年內，每個晶片內的半導體的數量每年會翻倍；1975年，他修正為每兩年。由於每個晶片內的半導體增加，所以它的運算能力會加倍，同時價錢也會降低，使其更普遍化。

同時晶片的體積減少，也是增強它的功能的方法之一。台積電已由3奈米向2奈米前進，無疑地，它是製造半導體的先峰。

一個紅血球有7000奈米，一個virus（濾過性病毒）有14奈米，由此可以了解，新進的晶片有多小，進而了解它含有的半導體（transistor）有多少。一個姆指大的合成晶片內含有10億半導體。

晶片的製造必須幾乎零污染（zero dust），製造廠房的空間只有10粒100到200奈米的塵粒；一般醫院開刀房則有一萬的塵粒，所以在裡面的工作人員都必須穿白色、完全乾淨的工作服，叫做bunny suits（兔子裝），機器人（robot）將來會取代這些工作。

作者Miller費了好多時間及精力，把晶片過去60多年來的發展史做有系統陳述，這本書可以算是一部很好的晶片歷史。晶片是所有現代科技的基礎，我們的桌上電腦、筆電、手機、電視等都必須用到晶片。我們的5G傳訊、雲端作業、先進醫療設備，都需要先進晶片。軍事用途的飛彈也需要晶片；人造衛星、人工智慧、自動駕駛也需要晶片。在2020年，估計全球用了約10兆晶片，最少值5000億美元。

所以Miller 說晶片是將來科技發展的基礎，難怪各國爭相投入巨資，發展晶片工業，建立晶片工廠，尤以中美為甚。無疑地，美國現在是領頭羊，但能維持多久？所以我們絕對不能放鬆。