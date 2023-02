關鍵晶片戰 美國積極部署

2022年,台灣護國神山台積電 被逼到美國亞利桑納州(Arizona)設廠,製造最先進的晶片 。數百位高級技師及他們親屬因此都得到綠卡,這顯示美國積極部署生產先進晶片,意圖獨霸將來晶片市場。

克米勒(Chris Miller)在他的晶片戰爭(CHIP WAR the fight for the world's most critical technology) 點明晶片戰爭,是現在世界上最關鍵的科技戰。

最原始的計算機是用真空管(vacuum tube),但它體積大,一部機器就占用整個房間。後來兩位貝爾實驗室(Bell Laboratory)的Walter Brattain及John Bardeen 成功的證明了半導體(semiconductor)的理念,及以後實用的基礎。他們還因此得了諾貝爾獎 。

半導體也叫做Chip(晶片)、microchip或IC (integrated circuit ),它是由矽土做原料、做成片(wafer),然後在上面輔上導體或半導體,後由光刻機(photolithography)照設計進行光切割。同樣方法可以製造好幾層,然後進行切割成晶片,最後才封裝(packaging)。事實上,整個製造晶片的過程,比上述複雜的多。

基本上,晶片的產生分成設計(design)及製造(production)兩種工廠,設計的叫fabless,製造的叫foundries。前者如Qualcomm、Nvidia及AMD(Advanced Micro Devices);後者如台積電(TSMC)、Global Foundries。如果兩者皆包則有三星(Sam Sung)及Intel。

晶片分成兩種:記憶的(memory chip)及運算的(logic chip),前者首推Intel。

1965年,Intel的創始者之一Gordon Moore預測:在未來10年內,每個晶片內的半導體的數量每年會翻倍;1975年,他修正為每兩年。由於每個晶片內的半導體增加,所以它的運算能力會加倍,同時價錢也會降低,使其更普遍化。

同時晶片的體積減少,也是增強它的功能的方法之一。台積電已由3奈米向2奈米前進,無疑地,它是製造半導體的先峰。

一個紅血球有7000奈米,一個virus(濾過性病毒)有14奈米,由此可以了解,新進的晶片有多小,進而了解它含有的半導體(transistor)有多少。一個姆指大的合成晶片內含有10億半導體。

晶片的製造必須幾乎零污染(zero dust),製造廠房的空間只有10粒100到200奈米的塵粒;一般醫院開刀房則有一萬的塵粒,所以在裡面的工作人員都必須穿白色、完全乾淨的工作服,叫做bunny suits(兔子裝),機器人(robot)將來會取代這些工作。

作者Miller費了好多時間及精力,把晶片過去60多年來的發展史做有系統陳述,這本書可以算是一部很好的晶片歷史。晶片是所有現代科技的基礎,我們的桌上電腦、筆電、手機、電視等都必須用到晶片。我們的5G傳訊、雲端作業、先進醫療設備,都需要先進晶片。軍事用途的飛彈也需要晶片;人造衛星、人工智慧、自動駕駛也需要晶片。在2020年,估計全球用了約10兆晶片,最少值5000億美元。

所以Miller 說晶片是將來科技發展的基礎,難怪各國爭相投入巨資,發展晶片工業,建立晶片工廠,尤以中美為甚。無疑地,美國現在是領頭羊,但能維持多久?所以我們絕對不能放鬆。