不用怕被歧視 亞裔應該自強

亞裔在美國生活已經數百年了，但其刻板的印象一直遺留至今。對第一代移民來說，最大的問題就是語言。美國是一個大熔爐，世界各地的人們都在美國生活，但美國的母語是英文，不懂英文就會很難和別人溝通交流，也就很難融入這個社會。

我是30多年前到美國的，來美之前在北京取得了醫學博士學位，並做了十年中西醫結合骨科 醫師，那些年我的業餘時間都在努力學英文，為出國做準備。到美國後很快就考取中醫針灸執照並找到工作，國內所學的英文與知識馬上就用上了。

種族歧視 在美國到處都有，罄竹難書。懂英語並不意味著你不被歧視，但你起碼可以反擊。

我來美不久，開著一輛破舊的汽車，穿著一看就知道是來美時間不長的外國人，與當地人的穿著打扮格格不入。在一個停車場，我的車在等前面的車離開，擋住了一個白人的車，那個白人下車後破口大罵。我心裡一驚，英語罵人髒話我是知道的，只是從來沒有用過，這下可有用場了，我指指前面的車，對那個白人回罵，把我所知道罵人的話都罵出來啦，聲音比他還大。那個白人聽到後，鑽回車裡，不吱聲了。那天我覺得真痛快，用英文罵人有一種特殊的感覺，紓解了內心的壓力。

我自己開中醫針灸診所後，也收到不少當地西醫的歧視與打壓。有一個病人腰痛手術 後症狀沒有好轉，我檢查完後，仔細查看病人的X光片，發現病人有骶椎腰化，換句話說就是正常人應該有五節腰椎，但這個病人有六節腰椎。手術報告指出是腰四五椎間盤切除，但實際上切除的是腰五骶一椎間盤。我告訴病人再找別的骨科醫生檢查一下，也證實了我的診斷。

幾天後我接到給病人手術的骨科醫師電話，他在電話中憤怒異常，大聲吼叫：「你就是一個針灸師，根本不懂骨科，憑什麼告訴我的病人手術做錯了？」。我則是安靜的回答說：「你再仔細看看病人的X光片和手術記錄，你就會明白的」。我接著聽到對方沒有聲音，等了一會兒才說：「我以為你就是一個針灸師」。我答道：「我確實是針灸師，但針灸師裡也有懂得骨科和X光檢查的」。對方一下就軟了下來，說要和我合作，我只回答一聲謝謝，就掛了電話。心裡特別開心，心想別小看我們中國人和中醫，即使在美國，我們也可以和你們一爭高下。

在職場如果想要不被人看不起、霸凌或歧視，就要做好萬全準備，用對方能聽懂的語言來回答他們的挑戰，這樣才能真正找到自己的位置。

在美國歧視到處都有，只要我們少數族裔自強不息，以法律為依據保護自己，就能夠在自由世界裡享受生活。