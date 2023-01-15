我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊金山「重返辦公室」全美最慢 較2年前仍低40%

重演喜萊莉電郵門 拜登密件門連任恐夢碎

不用怕被歧視 亞裔應該自強

顧華（卡拉巴薩斯）

亞裔在美國生活已經數百年了，但其刻板的印象一直遺留至今。對第一代移民來說，最大的問題就是語言。美國是一個大熔爐，世界各地的人們都在美國生活，但美國的母語是英文，不懂英文就會很難和別人溝通交流，也就很難融入這個社會。

我是30多年前到美國的，來美之前在北京取得了醫學博士學位，並做了十年中西醫結合骨科醫師，那些年我的業餘時間都在努力學英文，為出國做準備。到美國後很快就考取中醫針灸執照並找到工作，國內所學的英文與知識馬上就用上了。

種族歧視在美國到處都有，罄竹難書。懂英語並不意味著你不被歧視，但你起碼可以反擊。

我來美不久，開著一輛破舊的汽車，穿著一看就知道是來美時間不長的外國人，與當地人的穿著打扮格格不入。在一個停車場，我的車在等前面的車離開，擋住了一個白人的車，那個白人下車後破口大罵。我心裡一驚，英語罵人髒話我是知道的，只是從來沒有用過，這下可有用場了，我指指前面的車，對那個白人回罵，把我所知道罵人的話都罵出來啦，聲音比他還大。那個白人聽到後，鑽回車裡，不吱聲了。那天我覺得真痛快，用英文罵人有一種特殊的感覺，紓解了內心的壓力。

我自己開中醫針灸診所後，也收到不少當地西醫的歧視與打壓。有一個病人腰痛手術後症狀沒有好轉，我檢查完後，仔細查看病人的X光片，發現病人有骶椎腰化，換句話說就是正常人應該有五節腰椎，但這個病人有六節腰椎。手術報告指出是腰四五椎間盤切除，但實際上切除的是腰五骶一椎間盤。我告訴病人再找別的骨科醫生檢查一下，也證實了我的診斷。

幾天後我接到給病人手術的骨科醫師電話，他在電話中憤怒異常，大聲吼叫：「你就是一個針灸師，根本不懂骨科，憑什麼告訴我的病人手術做錯了？」。我則是安靜的回答說：「你再仔細看看病人的X光片和手術記錄，你就會明白的」。我接著聽到對方沒有聲音，等了一會兒才說：「我以為你就是一個針灸師」。我答道：「我確實是針灸師，但針灸師裡也有懂得骨科和X光檢查的」。對方一下就軟了下來，說要和我合作，我只回答一聲謝謝，就掛了電話。心裡特別開心，心想別小看我們中國人和中醫，即使在美國，我們也可以和你們一爭高下。

在職場如果想要不被人看不起、霸凌或歧視，就要做好萬全準備，用對方能聽懂的語言來回答他們的挑戰，這樣才能真正找到自己的位置。

在美國歧視到處都有，只要我們少數族裔自強不息，以法律為依據保護自己，就能夠在自由世界裡享受生活。

種族歧視 手術 骨科

上一則

漫畫／歧視？

下一則

1月6日 美式民主再出洋相

延伸閱讀

中國東方航空、南方航空 宣布將從紐交所下市

中國東方航空、南方航空 宣布將從紐交所下市
台灣首例 雙親捐肺葉 活肺移植救女

台灣首例 雙親捐肺葉 活肺移植救女
進軍好市多 老協珍佛跳牆 來美寫奇蹟

進軍好市多 老協珍佛跳牆 來美寫奇蹟
傳中國挖台友邦 美邀台加入援助宏都拉斯計畫

傳中國挖台友邦 美邀台加入援助宏都拉斯計畫

熱門新聞

「一洲焦點」談全美航班禁飛、拜登涉洩機密文件、眾院新成立中共特別委員會。(美聯社、世界新聞網)

一洲焦點／全美航班停飛、拜登文件門、眾院成立中共委員會

2023-01-11 13:52

中國如此處理疫情 要如何領導世界

2023-01-11 02:00

美中新一輪角力 經濟同時面臨轉折

2023-01-08 02:00

美國須走出少數牽制多數的困局

2023-01-10 02:00

和平保台是賴清德閃獨的遮風罩

2023-01-09 02:00

朝鮮半島新年伊始 美韓朝危機加劇

2023-01-13 02:00

超人氣

更多 >
廣州寶馬蓄意撞人致5死13傷 兇嫌面臨死刑

廣州寶馬蓄意撞人致5死13傷 兇嫌面臨死刑
白女巴士狂刺華裔女大生 「毀美國的人殺1個少1個」

白女巴士狂刺華裔女大生 「毀美國的人殺1個少1個」
凌晨讓4女搭便車…好心男慘遭洗劫還中槍

凌晨讓4女搭便車…好心男慘遭洗劫還中槍
中國首公開新冠死亡病例統計：在院死亡5萬9,938人

中國首公開新冠死亡病例統計：在院死亡5萬9,938人
龐氏騙局富豪集團創辦人陳力死於獄中

龐氏騙局富豪集團創辦人陳力死於獄中