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2023 喜見兩黨開始合作

薛永康／托倫斯

眾議院在苦戰四天15回合之後，新議長終於出爐；麥卡錫在共和黨內鬥中脫困而出。希望他能夠維持他「美國優先」的承諾，而不是「政黨優先」一味與執政黨對立，而能與拜登合作。

在眾院推選議長閙劇的同時，拜登前往肯塔基與共和黨參院少數黨領袖麥康諾同台，擺脫政黨分歧一起推廣一個修建Brent Spence Bridge大橋的基建提案，這大橋聯接俄亥俄州及北肯塔基。

據1月5日洛杉磯時報報導，這是拜登在2023年第一次公開露面，傳播此有意義而且重要的信息。「我們可以合作把任務完成，向前邁進，只需放下我們的一些自負，專心為我們國家的需要效力」為拜登在與麥康諾同台時發表的誓言。

在此引用洛時的評論：這個事件可以顯示兩位80歲資深前後參院議員，仍然能夠用老舊方式在兩黨對立紛爭中完成交易。

這個修補大橋的基建，筆者認為是一個兩黨合作的開始，修理的不只在實質上是一個修橋的工程，也是一個修補兩黨之間的裂痕。在英文裡就是to bridge differences；不是我全對、也不是你都錯，我退一步、你進一步，我們可以達到共識。政黨之間的裂痕修補後的政策，就如同車輛在修好的Brent Spence Bridge大橋上可以通行無阻，我們樂觀其成。

拜登 參院 共和黨

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