【回應】感念張彝鼎先生

10月16日(星期六)世界日報A8版刊登伊利諾州陳克瑜先生一篇「懷念曾外祖父張彝鼎 愛是永不止息」的文章後，勾起我的前塵往事，時光荏苒，倏忽已過了56年，憶起1965年時張彝鼎先生是我的上司，也是我的結婚證人，還受到他相當的照顧愛護，至今感念在心！

張老師在美留學回國後，老蔣總統委任為國防部 總政戰部中將主任，退役後到國立政治大學任法律系主任，後來政大在台北市金華街擬籌設「企業管理研究中心」，張老師又被委任以籌辦重任，我乃辭掉中學教職回到母校企管中心研究組任職，適時因有55萬美軍在韓國作戰，美國軍方為戰略需要希望有一個軍人輪休中心，美方認為香港 有共產黨 問題，日本又物價太貴，選擇在台灣設立，也因老蔣總統對張老師的信任，將此案交給張老師負責策畫，此案於是交給我任職的研究組辦理，幾經約半年的勘查，研究籌畫最終決定於台北安平港附近，此案將計畫書經老蔣總統認可，美國軍方同意成案，當要開始施工進行時，韓戰結束了，此案也隨之終止了。

當時因公務員待遇低，我在外面業界找到一份不錯的工作，於是提出辭呈，當時張老師希望我不要辭，他給我留職停薪出國留學，我經思考後選擇離職。

回憶張主任身裁魁梧高大，濃眉大眼，讓人望之生畏，不太像學者，形容像個大將軍，他對待下屬尤其是我們這些年輕人的照顧關愛，令我由衷的敬佩，可說是我一生的恩人。