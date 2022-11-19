老年活動中心開業 防疫不可鬆

最近新冠疫情 趨緩，好些成人日間保健中心（老年活動中心）開業，老人們可以去中心參加活動。一般連工作人員有七、八十人，多則上百人在一起聚集活動。現在疫情雖然趨緩，但沒完全結束。據醫學 病毒專家警告，新冠病毒非常頑固，不斷變異，可能會與人長期共存。老年人屬易感染人群，現在又是嚴寒冬季，是病毒易存活傳染性強季節。因此開業的老年活動中心，千萬不要放鬆新冠疫情的防疫 。

筆者參加的是位於鮑爾溫公園市的一家耆英保健活動中心，11月1日經當地政府批准開業。開業後他們仍沒放鬆疫情防疫。當我重返該中心見到煥然一新的面貌，使我喜樂倍增。

首先他們對老年活動的設施進行了改造，為老年人保健和防疫創造了寬鬆清新的環境，例如6000多呎的活動大廳，牆壁屋頂全部重新裝修粉刷，地面全部鋪設新的防滑木板，廚房、衛生間、員工辦公室亦裝修；活動大㕔寬敞，就把原來會員休息與文體活動區域混在一起相互干擾的局面，全部改為分區域活動，會員座位也由原來長排坐、一排20多人前後排間隔不足50公分，人與人之間零距離，相當擁擠，改為短排坐；每桌6人面對面距離近一米，同排坐相距20公分，桌與桌之間前後左右之間距離，都在1米到1米50公分左右。

此外，桌面鋪有桌布，一天一洗換，乾淨整潔。衛生間抽水馬桶、小便池由原來兩個增加到四個，大門外安裝了安全鐵柵欄，由過去關門密閉活動，改為敞開大門空氣流通活動，既利老人們日常保健，更利於防止疾病感染。

除了花重金對老年人保健設施全面改造，日常的防控工作更是嚴格要求精益求精，例如員工不論是原在職的、新招聘的，必須遵照政府規定打足疫苗，近期核檢陰性、身體健康才能上班；老人們必須打了三劑補強針才能參加活動，到了中心要先檢測溫度，溫度正常才能入內，進入中心員工及會員全戴口罩；員工、會員之間會員與會員之間，互動交流保持社交距離，勤洗手。

此外，早中兩餐飯食都是從具有政府工商管理部門、公衛部門批准執照齊全的資深餐館定做，送來的食物還要檢驗加熱符合衛生標準，才送到老人桌前食用，飯前飯後另要求老人們用自來水管中的熱水漱口（德國和台灣醫學專家都研究，用自來水中的熱水漱口，可阻止新冠病毒進入咽喉和肺部，即使感染也不會成病） 。

開展符合老年人特點的文化娛樂和體育鍛鍊，增強對疫病的免疫力和抵抗力。該耆老中心，目前共開展了以下幾項活動：醫療保健回春操、賓果抽獎遊戲、音樂歌唱、桌球、教英文學電腦、學唱京劇，同時健身房備有熱敷等多種醫療保健電動和手動器械，早餐半個小時後有專人輔導進行。這些活動既健身又得到樂趣，使老人們身心健康，收穫不小。

黃帝內經指出「精神內守病從安出」，堅持下去不但可以抵抗新冠變種病毒侵襲，還可降低老年人易得的高血壓、冠心病、中風等老年病的風險。

我是一位87歲的高齡老人，屬易感染人群之一，從2020年春季美國出現新冠疫情開始，我就注意從新聞媒體和上網看疫情信息，學習聯邦政府和地方政府防疫政策規定、公衛醫學病毒專家們公開講的防疫知識，並進行研究深刻領會執行。兩年多來，我有力抗拒了新冠原始病毒和多種變異毒株感染，並將親身體驗冩了《4+1防疫法戰勝BA.4／5毒株》等九篇防疫文章，被世界日報有關版面刋登，因此我懂得一些粗淺防疫知識，感到耆老中心開業重視防疫及其措施符合政府規定和專家們忠告，特冩此文，望老年活勤中心業者們得以啓示，注意開業防疫，既可保護老年人健康，又可阻止疫情反彈，老年活動中心也可能持續開辦下去興旺發逹，利國利民利己。